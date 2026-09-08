Dólar bajó 27 cts. y el euro 31; eran vendidos a $58.96 y $69.85

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SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 27 centavos y este martes era vendido en República Dominicana a RD$58.96.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$58.57
Venta: RD$58.96
EL EURO
El euro bajó 31 centavos; era vendido a RD$69.85 y comprado a RD$66.77.
PETROLEO
El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió la jornada de este martes 8 de septiembre de 2026 con un precio de 92.26 dólares por barril, registrando posteriormente un fuerte repunte que llevó los contratos de futuros a cotizar por encima de los 93.70 dólares durante las primeras horas de negociación.
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Los envidiosos y mediocre siempre son meno.
Incidente con Santiago matias.
Yo apoyo lo que santiago hizo.
Talvez yo hubiera hecho peor.
Ningún dominicano debe dejarse pisotear por un extranjero.
Somos loco carajo
Atención
Perremeista, peledeista y desforzado por falta de fuerza desempleado.
Ninguno de estos partidos te van arreglar el país.
Hay que buscar un dominicano que le duela el país.
Cómo dice el slogan dominicano primero.
Ahora somos primero en lo malo lo bueno vendrá despues
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