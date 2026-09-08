Dólar bajó 27 cts. y el euro 31; eran vendidos a $58.96 y $69.85

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SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 27 centavos y este martes era vendido en República Dominicana a RD$58.96.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$58.57

Venta: RD$58.96

EL EURO

El euro bajó 31 centavos; era vendido a RD$69.85 y comprado a RD$66.77.

PETROLEO

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió la jornada de este martes 8 de septiembre de 2026 con un precio de 92.26 dólares por barril, registrando posteriormente un fuerte repunte que llevó los contratos de futuros a cotizar por encima de los 93.70 dólares durante las primeras horas de negociación.