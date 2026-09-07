Llama a participar en simulacro de evacuación por terremoto

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SANTO DOMINGO.– Ante la amenaza sísmica que enfrenta República Dominicana, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) llamó a la población a participar activamente este martes en el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto.

La jornada, coordinada por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), tiene como propósito fortalecer la preparación de la población y poner a prueba los planes y protocolos de respuesta de familias, centros educativos, instituciones públicas y privadas, empresas y otros espacios de concentración de personas.

Onesvie destacó que cada segundo puede ser determinante durante un terremoto, por lo que practicar las acciones de respuesta, conocer las rutas de evacuación y establecer puntos de encuentro puede contribuir a reducir riesgos y salvar vidas.

Exhortó a la ciudadanía a asumir el simulacro como una oportunidad para detectar posibles fallas en los planes de emergencia antes de que ocurra un evento real.

RECOMIENDA IDENTIFICAR LAS SALIDAS DE EMERGENCIA

Recomendó identificar previamente las salidas de emergencia, las zonas seguras y los puntos de encuentro, además de practicar las rutas de evacuación en los hogares, lugares de trabajo y centros educativos.

“Es momento de poner a prueba tu plan familiar, laboral o escolar; practicar la ruta de evacuación, identificar el punto de encuentro y reconocer las zonas seguras del lugar donde te encuentres”, señaló.

Recordó que los terremotos no pueden predecirse, pero sus efectos pueden reducirse mediante la prevención, el conocimiento y la preparación. Por ello, consideró el simulacro como una herramienta para convertir las recomendaciones de seguridad en acciones concretas y coordinadas.

Instó a las instituciones y responsables de edificaciones a aprovechar el ejercicio para identificar obstáculos en las rutas de evacuación, verificar los mecanismos de comunicación y comprobar que las personas conozcan las medidas que deben adoptar antes, durante y después de un terremoto.

Las instituciones, empresas, organizaciones y ciudadanos interesados en participar pueden obtener información y registrarse a través de la página oficial del Centro de Operaciones de Emergencias: www.coe.gob.do.

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