Dodgers buscan retomar senda del triunfo en Grandes Ligas

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Atlanta, EEUU, 27 ago.- Los Dodgers de Los Ángeles apelarán a su fortaleza en el pitcheo para retomar las senda del triunfo en la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas de Estados Unidos.

En la última jornada, los campeones defensores cayeron 3-4 ante los Bravos de Atlanta y perdieron una racha de seis victorias consecutivas al permitir un hit impulsor de la carrera decisiva de Ozzie Albies con dos outs en la octava entrada.

La estrella japonesa Shohei Ohtani conectó un triple en el arranque de la novena ante el cerrador cubano Raisel Iglesias, pero los titulares exponentes no pudieron remolcarlo y el antillano logró su salvamento 28 en 31 oportunidades.

El abridor angelino Tyler Glasnow, quien realizó su primera apertura en la Gran Carpa en tres meses y medio, permitió tres carreras limpias y seis imparables, con siete ponches sin boletos en cinco capítulos.

Dylan Dodd (4-1) conquistó el éxito al conseguir el último out de los Dodgers en el octavo episodio.

El segundo jonrón del partido del dominicano Yainer Díaz y un triple remolcador del cubano Yordan Álvarez permitieron a los Astros de Houston fabricar tres anotaciones en el octavo inning para concretar la remontada de 9-7 sobre los Yanquis de Nueva York.

Spencer Jones arrancó el octavo inning con un doble ante el dominicano Bryan Abreu y luego anotó por eso el mánager de los ganadores, el puertorriqueño Joe Espada, apeló al cerrador Josh Hader, quien consiguió un salvamento de cuatro outs.

Las Medias Rojas de Boston aventajaron 7-3 a los Marlins de Miami con un grand slam del mexicano-estadounidense Jarren Durán en la parte alta del inning 11.

El dominicano José Ramírez y Steven Kwan encabezaron la mayor remontada de los Guardianes de Cleveland en la temporada al guiar al equipo a un éxito de 8-6 ante los Angelinos de Los Ángeles en 10 entradas.

Ramírez bateó de 6-3 con cinco impulsadas, su mayor cantidad de la temporada, y Kwan de 5-5 con cinco sencillos y un boleto, el segundo encuentro de su carrera con cinco imparables.

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