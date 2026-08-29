Docentes de Grand’Anse, Haití, tienen problemas para laborar

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Puerto Príncipe, 29 ago (Prensa Latina) – Casi el 90 por ciento de los docentes del sureño departamento haitiano de Grand’Anse revelan incapacidad al impartir sus clases, según una encuesta con 300 alumnos, divulgada hoy por un periódico local.

«Mientras no se priorice la educación, y permitamos que los parlamentarios y senadores nombren profesores en las aulas, la situación seguirá igual, declaró el rector del alto centro de estudios, Jean Rony Medy, citado por el periódico Le Nouvelliste.

Un artículo del diario titulado «estos profesores que no saben leer ni escribir» incluye un llamado del académico a evitar «que los gobernantes electos en las próximas elecciones favorezcan también como maestros a sus protegidos, entre familiares o simpatizantes».

Pero -subrayó el rector- el problema no radica en el principio de los nombramientos en sí, «sino en la incompetencia de muchos de estos pocos afortunados», al ser ocupados en puestos pedagógicos sin reunir los requisitos.

El académico calificó de «alarmantes» los resultados de una muestra bajo supervisión suya en 282 escuelas con cerca de cinco mil docentes, pues «de los 300 que proporcionaron sus perfiles académicos, un número significativo carecía de formación pedagógica inicial».

«Esas personas -enfatizó- jamás deberían haber estado frente a estudiantes, pero imparten clases en las escuelas públicas del país».

Según Le Nouvelliste- «desde 1804, la asistencia en Haití a la escuela fue reservada a una élite, pero, desde principios de la década de 1970, la escolarización se convirtió en aspiración imperiosa, un derecho que debía conquistarse, una obligación que debía cumplirse».

mar/apb

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