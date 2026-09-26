DNCD ocupa 20 kilos de drogas y detiene a 40 personas en SD

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  • Por EFE
  • Fecha: 26/09/2026
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Santo Domingo, 26 sep (EFE).- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este sábado del decomiso de casi 20 kilos de diferentes tipos de drogas durante una serie de operativos y allanamientos realizados en las últimas 24 horas en distintos sectores del Gran Santo Domingo, en los que fueron detenidas 40 personas.
Las intervenciones se llevaron a cabo en los municipios Santo Domingo Este, Oeste y Norte, donde las autoridades realizaron registros en sectores señalados como puntos de distribución y almacenamiento de drogas, de acuerdo con un comunicado de la DNCD.

En Santo Domingo Este se efectuaron 70 intervenciones en Villa Faro, Villa Duarte, Los Mina, Mendoza, Los Frailes, Villa Carmen, Los Invasores, Cancino, La Toronja y Calero, que dejaron 30 personas detenidas.

Durante estas operaciones fueron decomisados 14.8 kilos de sustancias, incluidos 14.2 kilos de cocaína y 555,9 gramos de marihuana, además de balanzas, teléfonos móviles y dinero en efectivo.

En Santo Domingo Oeste, las autoridades realizaron seis allanamientos en El Palmar de Herrera, La Cañada de Tufí, La Mina, en El Café de Herrera, y el kilómetro 13 de Haina. Tres personas fueron detenidas y se incautaron 3.4 kilos de cocaína, 20.4 gramos de marihuana y 28.3 gramos de crack, para un total de 3.5 kilos de drogas.

BALANZAS, RADIOS, TELÉFONOS Y CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

En esas intervenciones también fueron ocupadas tres balanzas, un radio de comunicación y un teléfono móvil.

En Santo Domingo Norte se realizaron 45 operativos y dos allanamientos en sectores de El Edén, Guaricanos, Punta de Villa Mella y Sabana Perdida, entre ellos Sabana Centro, Villa Blanca, La Caña de Buena Vista, El Cachón, La Barquita, Barrio Nuevo, La Javilla y El Millón.

Las autoridades informaron de la detención de siete personas y del decomiso de 1.3 kilos de drogas, correspondientes a 627.1 gramos de cocaína, 608.2 de marihuana y 70.5 de crack.

En esta demarcación también fueron ocupados 15,225 pesos en efectivo, cinco cámaras de videovigilancia, radios de comunicación y balanzas.

De manera conjunta, las operaciones permitieron ocupar 11 balanzas de precisión, tres radios de comunicación, siete teléfonos móviles, cinco cámaras de videovigilancia y dinero en efectivo, según informó la DNCD.

an/am
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