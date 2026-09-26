DNCD ocupa 20 kilos de drogas y detiene a 40 personas en SD

En Santo Domingo Este se efectuaron 70 intervenciones en Villa Faro, Villa Duarte, Los Mina, Mendoza, Los Frailes, Villa Carmen, Los Invasores, Cancino, La Toronja y Calero, que dejaron 30 personas detenidas.

Durante estas operaciones fueron decomisados 14.8 kilos de sustancias, incluidos 14.2 kilos de cocaína y 555,9 gramos de marihuana, además de balanzas, teléfonos móviles y dinero en efectivo.

En Santo Domingo Oeste, las autoridades realizaron seis allanamientos en El Palmar de Herrera, La Cañada de Tufí, La Mina, en El Café de Herrera, y el kilómetro 13 de Haina. Tres personas fueron detenidas y se incautaron 3.4 kilos de cocaína, 20.4 gramos de marihuana y 28.3 gramos de crack, para un total de 3.5 kilos de drogas.

BALANZAS, RADIOS, TELÉFONOS Y CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

En esas intervenciones también fueron ocupadas tres balanzas, un radio de comunicación y un teléfono móvil.

En Santo Domingo Norte se realizaron 45 operativos y dos allanamientos en sectores de El Edén, Guaricanos, Punta de Villa Mella y Sabana Perdida, entre ellos Sabana Centro, Villa Blanca, La Caña de Buena Vista, El Cachón, La Barquita, Barrio Nuevo, La Javilla y El Millón.

Las autoridades informaron de la detención de siete personas y del decomiso de 1.3 kilos de drogas, correspondientes a 627.1 gramos de cocaína, 608.2 de marihuana y 70.5 de crack.

En esta demarcación también fueron ocupados 15,225 pesos en efectivo, cinco cámaras de videovigilancia, radios de comunicación y balanzas.

De manera conjunta, las operaciones permitieron ocupar 11 balanzas de precisión, tres radios de comunicación, siete teléfonos móviles, cinco cámaras de videovigilancia y dinero en efectivo, según informó la DNCD.