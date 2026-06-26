Disminuyen muertes maternas e infantiles en la R. Dominicana

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Santo Domingo, 26 jun.- El Ministerio dominicano de Salud informó que la mortalidad materna e infantil disminuyó durante 2026, mientras los principales indicadores epidemiológicos se mantienen en niveles bajos y dentro de los parámetros esperados para la temporada.

Según el boletín epidemiológico correspondiente a la Semana 23, las muertes maternas acumuladas suman 57 casos este año, una reducción respecto a las 86 notificadas en igual período de 2025. De igual manera, los decesos infantiles alcanzan 697, por debajo de las 768 notificados el año pasado.

La institución atribuyó estos resultados al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y al monitoreo permanente de los eventos de salud pública.

El informe también destaca un comportamiento favorable de enfermedades de interés sanitario. Durante la semana analizada se confirmaron tres casos de dengue en residentes de La Altagracia, San Juan y La Romana, para un acumulado de 125 casos en lo que va de año, lo que refleja una baja circulación del virus.

En el caso de la leptospirosis, se notificaron cuatro nuevos casos en el Distrito Nacional, Monte Plata y Santo Domingo, elevando el acumulado anual a 179 confirmados. No obstante, las autoridades señalaron que los indicadores permanecen contenidos gracias a las acciones de vigilancia, saneamiento ambiental y educación comunitaria.

Además, el Ministerio indicó que la malaria y otros eventos epidemiológicos mantienen una incidencia reducida, mientras continúa la vigilancia para detectar oportunamente cualquier variación en los patrones de transmisión.

En el tema central de la publicación, la institución resaltó la conmemoración del Día Mundial del Vitiligo, celebrado cada 25 de junio, con el propósito de sensibilizar a la población sobre esta enfermedad autoinmune que provoca la pérdida de pigmentación en la piel y que puede generar importantes repercusiones emocionales y sociales en quienes la padecen.

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