Diputados piden explicaciones Inabie de alimentación escolar

Los diputados realizaron sus preguntas en una visita que realizó Pérez de León a la Cámara, detalló este lunes la institución en un comunicado.Los miembros de la Comisión y el Frente Parlamentario contra el Hambre quisieron conocer las «acciones adoptadas ante situaciones relacionadas con la alimentación escolar» y «aclarar cuestionamientos» sobre la contratación de suplidores.

La reunión fue solicitada por la presidenta de la Comisión Permanente de Familia y del Frente Parlamentario contra el Hambre, la diputada Nelsa Shoraya Suárez Ariza, con el propósito de que el funcionario «ofreciera explicaciones» sobre diversos casos planteados.

PREOCUPACIÓN POR DENUNCIAS SOBRE CONTRATOS

«Como diputados estamos preocupados. Han surgido algunas denuncias de leche descompuesta y de algunos contratos, queremos tener claridad sobre lo que está pasando», manifestó Suárez en el encuentro.

Sobre los casos de intoxicación de estudiantes tras consumir leche en un centro educativo de Santiago, Pérez de León aclaró que se trató de un solo caso durante las tres primeras semanas de docencia.

Explicó que el Inabie distribuye diariamente alrededor de 2 millones de raciones de leche y que, ante la situación presentada en Santiago, se canceló el contrato con la empresa suplidora.

También indicó que después de este caso se verificó el centro educativo para comprobar que todo estuviera funcionando correctamente.

SUSPENSIÓN DE SUPLIDORES A INICIOS DE CLASEA

Pérez de León informó además que durante las primeras tres semanas de clases 44 suplidores han sido suspendidos por incumplir los estándares establecidos.

Otro de los temas tratados fue la contratación de jóvenes mayores de edad, oriundos de Azua, para suministrar almuerzos escolares en San Pedro de Macorís.

Pérez de León explicó que, aunque los jóvenes son de Azua, las cocinas desde donde prestan el servicio están ubicadas en San Pedro de Macorís y cumplen con los requisitos establecidos para ser suplidores del Estado.

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