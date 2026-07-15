Diputados aprueban declarar 19 de noviembre día del geriatra

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SANTO DOMINGO.– La Cámara de Diputados aprobó las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de ley que declara el 19 de noviembre de cada año como Día del Médico Geriatra.

El propósito es reconocer la labor de los especialistas dedicados a la atención de los adultos mayores en la República Dominicana.

Con esta decisión, la iniciativa impulsada por la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dharuelly D’Azacon, queda convertida en ley, a la espera de su promulgación por el Poder Ejecutivo.

La nueva legislación destaca la importancia del médico geriatra, profesional especializado en la atención integral de las personas envejecidas. Su labor está orientada a preservar y recuperar la funcionalidad del adulto mayor, promoviendo su autonomía, independencia y una mejor calidad de vida.

an/am