Diputada del PRM pide investigar tráfico de municiones a Haití

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SANTO DOMINGO. — La diputada Soraya Suárez pidió investigar el presunto tráfico de municiones desde República Dominicana hacia Haití y reclamó sanciones severas para los responsables.

La legisladora advirtió que, si se comprueba la participación de funcionarios o particulares en estos hechos, deberán responder ante la justicia por atentar contra los intereses nacionales.

Suárez consideró que las pesquisas deben abarcar a toda la estructura militar y civil que pudiera estar involucrada, sin limitarse a las autoridades de mayor jerarquía.

«Cuando se compruebe esto de las municiones, que sea cierto, porque hay que comprobarlo, y quiénes están detrás de esto, yo los metía presos por vida, si fuera legal», expresó.

La congresista también señaló que los altos funcionarios podrían ser víctimas de actuaciones irregulares de sus subordinados, por lo que consideró necesario determinar cómo ocurrió el presunto traslado del material.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Ito Bisonó, explicó que las municiones datan de hace cinco décadas y aseguró que las autoridades dan seguimiento al caso.

El hecho ha generado cuestionamientos sobre los controles de seguridad y los mecanismos de supervisión relacionados con el manejo y traslado de pertrechos militares.

Suárez insistió en la necesidad de esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables, en medio de las preocupaciones por la crisis de seguridad que afecta a Haití.

dh/am