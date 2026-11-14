Azares y Olvidos, novela de Jennifer Álvarez Durán

Recientemente se presentó al mundo de las letras dominicanas, con su primera obra literaria, la prestigiosa abogada Jennifer Álvarez Durán. Lo hizo con su novela titulada Azares y Olvidos, dividida en 8 capítulos de fácil lectura por su fluida y amena redacción.

Tiene una excelente ilación argumentativa, gracias a la reconocida agilidad mental de su autora, que ha pulido su intelecto con la lectura de libros que abarcan diversos géneros literarios, lo que ha enriquecido su imaginación fértil.

Por el íncipit del libro se puede afirmar que las musas le llegaron a la prosista a las 6 de la tarde de un jueves 20 de abril, bajo la cobertura de una densa nube que penetraba en un ambiente con olor a lavanda; iniciando así un viaje subsumido en la literatura de ficción, que se augura será largo y fructífero.

El núcleo de la obra está en el contexto de lo que un personaje del mismo define certeramente como “la obviedad de los sentimientos”, y en clave de que “el corazón es ingobernable”. Creo que su éxito se determinará más por la calidad de su estructura que por el fenómeno que se conoce como la suerte del principiante.

Álvarez Durán ha logrado pergeñar una narración que deberá figurar en antologías nacionales e internacionales. Dicho eso sin olvidar las conocidas mezquindades literarias que en cualquier lugar del mundo han formado lo que el gran poeta chileno Pablo Neruda definió como “la cordillera de la envidia”; al comentar, entre otros casos, el persistente asedio que le hacía a él un Perico de los Palotes.

Azares y Olvidos es una obra intimista, condensada en una cascada de deseos y reflexiones que brotan de la vida interna de sus personajes. Llegó para quedarse en un lugar importante del florilegio nacional.

La flamante novelista Álvarez Durán se ha colocado en un privilegiado asiento del tren de la literatura, pues de las páginas de su primera obra de ficción nacen chispazos de ingenio. Será una grata y sorprendente noticia para lectores que buscando otra cosa encontrarán en sus páginas una auténtica serendipia.

No es fácil concebir, escribir y publicar un libro de la calidad de Azares y Olvidos en un país como el nuestro, formado por una “sociedad que sin mazo juzga”, tal vez como lacra heredada de las cojeras de nuestro pasado.

La autora ha logrado hacer un relato con una sorprendente curiosidad artística e intelectual que contiene, como se indica en el mismo, un “derroche de sentimientos y confesiones”, sin que faltara, como aderezo, una copa de vino tinto para darle al cuerpo “una dosis extra de valentía”.

Quizá o sin quizá la creadora de Azares y Olvidos aprovecha sus páginas para hacer un homenaje al cine de alta calidad, y a personajes emblemáticos de ese arte en movimiento, haciendo una suerte de simbiosis entre la belleza del amor y el lenguaje de los sueños; como en películas de Francois Truffaut, Vittorio De Sica, Cary Grant y Federico Fellini, entre otros; sin olvidarse de la gastronomía y tradiciones de París. Ahí lo dejo para no hacer espóiler de la obra.

Quienes lean esa novela estarán en presencia de una obra que conduce a meditar sobre el amor, el desamor, las inhibiciones condicionadas por los prejuicios sociales, así como a navegar por una gran dosis de esperanza. De su lectura se aprende no sólo de literatura sino también de música, psicología, cine, gastronomía y otras muchas manifestaciones del espíritu humano; como si de un caleidoscopio se tratara.

En síntesis, Azares y Olvidos conduce a sus lectores a “ese mundo profundo de antagónicas consecuencias particulares”, para decirlo con las sabias palabras del eminente humanista dominicano Cándido Gerón.

Esa primera novela de Jennifer Álvarez Durán abre un nuevo surco en la literatura dominicana. Hay que recibirla con el alborozo con que peregrinos deshidratados avistan un oasis en medio de un desierto.

sp-am