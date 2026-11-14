OD pide aprobar Ley Mirabal ante feminicidios en el país

Opción Democrática llama a aprobar la Ley Mirabal ante aumento de feminicidios: “Cuando una mujer pide ayuda, el Estado tiene que llegar antes que el agresor”

SANTO DOMINGO. – El partido Opción Democrática (OD) llamó al Congreso Nacional a aprobar la Ley Mirabal y acelerar las medidas de protección a las mujeres, ante los más de 80 feminicidios registrados en República Dominicana en lo que va de 2026.

La excandidata presidencial de esa organización, Virginia Antares, expresó su respaldo a la iniciativa legislativa, que recoge demandas de distintos sectores sociales e institucionales, y advirtió que el país no puede seguir respondiendo con lamentaciones ante una violencia que cobra vidas incluso después de que las víctimas solicitan ayuda.

Antares citó el asesinato de Rosanny Almonte, presuntamente a manos de su expareja, como ejemplo de las fallas del sistema de protección. Según sus familiares, la mujer había terminado la relación, denunciado a su agresor y obtenido una orden de alejamiento.

Sin embargo, horas antes del crimen, cuando acudió a la Policía en busca de ayuda, recibió como respuesta: “Cualquier cosa llamen al 911”.

La dirigente sostuvo que la prevención no puede limitarse a pedirles a las mujeres que se cuiden o denuncien, sino que el Estado debe garantizar protección efectiva, investigar las amenazas y actuar antes de que la violencia escale.

PIDE FORTALECER PROGRAMAS DE PREVENCIÓN

Asimismo, propuso ampliar a todo el territorio nacional el Centro de Intervención Conductual para Hombres y asignar recursos a programas dirigidos a transformar comportamientos violentos.

Antares insistió en que enfrentar los feminicidios requiere coordinación institucional, presupuesto suficiente y políticas públicas que atiendan las señales de riesgo.

“Cuando una mujer pide ayuda, el Estado tiene que llegar antes que el agresor”, afirmó, al exhortar al Congreso a colocar la Ley Mirabal entre sus prioridades legislativas.

La representante de OD recordó que proteger la vida de las mujeres es una obligación estatal y no una concesión política.

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