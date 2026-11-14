La opinión en Youtube

Siendo estudiante de Comunicación Social aprendí que un artículo de opinión cuenta de cuatro partes, que son: 1) tema; 2) enfoque; 3) argumentos; y 4) conclusión. Un tema puede ser desde una noticia, un cuento hasta cualquier otro acontecimiento. Inclusive un trascendido.

En el enfoque empezamos a ofrecer nuestro criterio (que es propio), el cual debemos de procurar hacerlo descansar en argumentos (verdades irrefutables), para finalmente emitir una conclusión, que es donde está o están las ideas finales del trabajo.

Podría citar por lo menos cinco autores, pero no quiero hacer ostentaciones y lucir fantoche.

El hecho es que llevar ese esquema periodístico a los medios audiovisuales es normal. La comunicación verbal se divide en escrita y oral. Lo mismo que usted escribe en periódicos puede expresarlo en un medio electrónico. Y ahora, con el auge de las redes, abundan los espacios de opinión, en Instragram, Youtube, Tik To k, Facebook, entreotras. En esas redes se puede, efectivamente, ejercer el género opinión, que, como se sabe, es subjetivo por excelencia.

Todo el que hace opinión no se puede llevar de eventuales adjetivos usados en su contra, como “caer en especulación”, “manipulador” o “faltar a la objetividad.” ¿Y quién ha dicho que la opinión es objetiva? ¿Desde cuándo? Se trata de juicio de valor emitido por una persona. Sencillamente se puede o no estar de acuerdo con su parecer. Y en una democracia, donde supuestamente reina el libre juego de las ideas, hay que respetar el derecho a opinión, inclusive hasta cuando se raya en lo absurdo.

Se observa, empero, intolerancia a los conceptosque muchos no comparten. Es una actitud propia del fanático, el cual es capaz de dirigir los peores agravios contra aquél que expresó algún pensamiento contrario al suyo. Hemos sido testigos de discusiones acaloradas entre seguidores de equipos de béisbol de la liga dominicana.

Si llueven las ofensas entre aguiluchos y liceístas,por ejemplo, ¿qué no se puede esperar cuando la motivación es política? Naturalmente, siempre los miembros de las cúpulas partidarias expresan sus diferencias civilizadamente, con un lenguaje de altura, sin caer en lo personal, abordando razones económicas o sociales. Los que están en el poder procuran demostrar que en la actualidad estamos mejor, mientras los opositores comparan precios de artículos, estadísticas macroeconómicas y calidad de los servicios públicos.

Es importante que muchos sepan, sin embargo, que, en el ejercicio del periodismo, en los noticiarios es que se muestra apego a la objetividad, sobre todo cuando se trata de relatar un hecho narrando y describiendo lo más aproximado a lo acontecido.

Es la razón por la que Associated Press (Prensa Asociada), que introdujo la pirámide invertida como técnica de redacción noticiosa, a mediados de siglo XIX, sugirió simultáneamente un conjunto de normas estilísticas. Y una de esas recomendaciones consiste en escribir en tercera persona.

Cuando el reportero redactor dice: “El presidente de la República, Luis Abinader, anunció hoy la construcción de obras en cinco provincias del país.”

¿Quién es él? Lógicamente que el presidente Abinader, que es la fuente periodística. El redactor para nada se incluye en el texto. Se limita a transcribir lo que expresó el jefe de Estado.

El rol del columnista u opinador (como sustantivo o adjetivo, nunca como verbo) es diferente, porque todo lo que dice recae sobre su persona. Y si generalmente aborda temas políticos, afecta intereses y produce muchos enemigos gratuitos, que no conoce siquiera.

El trabajo de opinión, en cualquier diario, es el más delicado de todos, por la intolerancia y el sectarismo que caracteriza a la gente, con la agravante de que no se paga, pese a que se corren riesgos.

De todas maneras, escribir con regularidad sobre los problemas del país, es una costumbre y un compromiso personal. Y de paso es un ejercicio para retrasar la llegada del alzheimer, que no se cansa de perseguir a los que rondan o pasan de las siete décadas. A veces antes.

Hablar para un medio electrónico o una red social, como Youtube, no deja de ser buena práctica periodística. Se puede ejercer el género opinión en esa red, sin pretender editorializar con estilo sobrio, pero mucho menos ofertar noticiario. Lógico: todos, casi todos, los noticiarios suben su contenido a Youtube, por tratarse de una red que se ve tanto o más que la denominada televisión por cable.

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