Abadina anuncia campeonato U14 masculino y femenino

SANTO DOMINGO, RD.- La Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) pondrá en marcha este sábado el torneo 2026 en categoría U14, tanto en la rama masculina como la femenina, en las canchas abiertas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El acto de inauguración está previsto para las 2:00 de la tarde, en las referidas canchas de baloncesto, dijo el dirigente deportivo Edwin Castillo (Tatico), presidente de Abadina.

Castillo informó que la dedicatoria recayó en el Inmortal del Deporte Dominicano, Miguel -Pepe- Rozón, un exselección nacional y exjugador del club San Lázaro.

Resaltó que competirán 40 equipos, de igual cantidad de clubes miembros de Abadina, en la rama masculina, divididos en ocho grupos de cinco, y cinco más en la rama femenina.

En el grupo 1 están La Ciénaga, Ribera del Ozama, Rosa Duarte, Los Gladiadores y Rafael Leónidas Solano; mientras que, en el grupo 2 se ubicaron a los clubes Gregorio Luperón, Honduras del Oeste. Plaza Independencia, Orlando Martínez y Gazcue.

El grupo 3 lo integran los combinados de Bameso A y B, San Carlos y San Lázaro; en el 4, Los Prados, Naco, Manganagua, y Jardines del Norte; en la división 5 están Mauricio Báez, Los Pioneros, Rafael Barias, Little Monster y Dosa; y en el grupo 6 se encuentran Oscar Santana, María Auxiliadora, Loma del Chivo, Ensanche Luperón y Rafael Paulino.

En el grupo 7 se encuentran los clubes Simón Bolívar, Libertador de Simón Bolívar, Rottweiler, Brisas del Isabela y Tierra Santa; y en el 8 se ubicaron Montaño, Nuevo Horizonte, Ajapro, Reales del Caliche, Huellas del Siglo y los Cachorros de Cristo Rey.

En la división femenina participarán en un único grupo los clubes Oscar Santana, San Lázaro, San Carlos, Rafael Barias y Ribera del Ozama.

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