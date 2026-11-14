PHD llama a la unidad en su 36 aniversario de fundación

La celebración tuvo lugar en el Altar de la Patria, donde representantes nacionales y provinciales depositaron una ofrenda floral en homenaje a los padres fundadores de la República.

SANTO DOMINGO.- El Partido Humanista Dominicano (PHD) llamó a sus dirigentes y militantes a fortalecer la organización y preservar la unidad, al conmemorar el 36 aniversario de su fundación.

La celebración tuvo lugar en el Altar de la Patria, donde representantes nacionales y provinciales depositaron una ofrenda floral en homenaje a los padres fundadores de la República.

Las palabras centrales estuvieron a cargo de Amaury Fabián, en representación del presidente del partido, Ramón Emilio Goris, quien reconoció los aportes de los fundadores y destacó el trabajo de los actuales dirigentes para consolidar la estructura institucional de la organización.

Fabián recordó los principios que dieron origen al PHD y exhortó a mantener vigente ese legado mediante el fortalecimiento partidario y el compromiso con el país.

La conmemoración también sirvió para reafirmar la defensa del bien común y la justicia social, así como los valores del humanismo cristiano integral que orientan la propuesta política de la organización.

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