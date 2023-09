Dios y los piojos (OPINION)

2 – Es frustrante (por nuestra endeblez), la imposibilidad de enfrentar a los políticos saqueadores del erario y a los grupos económicos que se apropian de las riquezas del país abusando del poder que tienen. Es amargo, triste y doloroso ver como las guerras producen tanta destrucción, muertes, heridos y desplazados por montones, sin que podamos hacer algo para impedir esta barbarie.

3 – Ante esta amarga realidad, hundido en pensamientos filosóficos con matices revolucionarios, he expresado mi rebeldía contra el orden celestial y terrenal establecido, y al efecto he externado que no es verdad que hombre tenga “libre albedrio”, y he renegado de creer que Dios es justo, amoroso y misericordioso, porque Él, pudiendo hacer un hombre bueno, lo hizo intrínsecamente malo.

4 – Ante estos berrinches míos, un amigo me escribió lo siguiente: Esa siempre ha sido mi gran duda: ¿si Dios lo hizo todo?, ¿Por qué creó el mal?

Otra cosa, ¿el libre albedrío, es lo que justifica el mal? Y lo peor…, un humano no conoce ni decide NADA de los principales acontecimientos de su vida. ¿Dónde y cuándo se nace, se vivirá y morirá? ¡Me crearon, y no preguntaron si quería existir! Miguel, esto está lleno de misterios: el tiempo, el infinito, el universo, la genética, el cáncer, la felicidad, la vejez, el Ser Superior; y no es filosofía, sino una realidad. Miguel, dale Caco a todo eso, porque para nosotros el juego se está acabando. En este universo somos menos que cero, menos que un glóbulo rojo de ese SER SUPERIOR, al que se le atribuye ser el creador del universo y de todo lo bueno y malo que existe. Concluyó filosofando mi amigo Julián.

5 – A este amigo que me envió aquel interesante texto le contesté lo siguiente: Buenos días Julián: en esta ocasión te reafirmo mi creencia, de que de los tantos males que hay en la tierra, el verdadero culpable es Dios…, pues pudiendo desde el principio crear una naturaleza pacífica y amable, la creó violenta, irascible y hasta cruel; y pudiendo crear a un hombre bueno, lo creó malo, egoísta, ambicioso y perverso. Pero también creó un mundo para el que tenga bienes materiales y salud tenga el mayor chance para ser feliz, y el que no, que se lo lleve el mismo diablo. Usted me podría responder, ¿cuál fue el propósito de Dios al crear el mosquito?, un insecto tan perverso, tan fastidioso y dañino para los más pobres, que es a quienes mayor daño les hace, puesto que el rico pone mallas en sus ventanas y acondicionador de aire, y ya. Por igual, con el sol candente: ¿quién es el que más lo sufre? Vaya al campo, mire y pregúntele a quienes cortan la caña, siembran el arroz o cultivan la piña bajo fogaraté, sol y mosquitos. Pero también, vaya a las aldeas más pobres, y verás cómo los niños de esos lugares tienen sus piernitas llagadas por las picadas de estos molestosos y peligrosos insectos, cosa que no sucede con los niños de los ricos y/o acomodados.

6 – A ese amigo volví a contestarle, diciéndole: mi próximo articulo versará sobre este tema existencial, y de ese Dios, que siendo amoroso y misericordioso, también es Señor de los ejércitos, que cuando se enoja manda da degollar a pueblos enteros, pero que también es capaz de violar las leyes físicas del universo, cuando manda a parar el sol para que los suyos aquí en la tierra ganen una batalla, sin que ocurra una catástrofe galáctica. Hasta de abrir el mar rojo, fue capaz este Dios de los hebreos; y su hijo, para no quedarse atrás, resucitó muertos, transformó el agua en vino, saco espíritus inmundos, y después de muerto, resucitó al tercer día. Con el presente trabajo, estoy cumpliendo mi palabra a ese amigo. Espero que el mismo sea propicio para un “debate de las ideas” y un goce para quienes gustan de los temas esotéricos. Veamos:

La creación de todo lo que existe, según el libro bíblico del Génesis

7 – “En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En seis días hizo el SEÑOR los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay”. Y se expande explicando: “Después de haber creado los cielos y la tierra con sus aguas, y toda clase plantas y animales de aire mar y tierra, Dios creó a su imagen y semejanza al hombre del barro de la tierra y a la mujer de una costilla del hombre”.

8 – Así fueron creados los primeros seres humanos, llamados Adán y Eva. Adán en hebreo significa “hombre” o la humanidad en general, y Eva, ser “viviente” o la primera mujer.

9 – Luego, Dios les dio por hábitat a Adán y a Eva el “Huerto del Edén». Pero después de ellos pecar, por haber comido del árbol prohibido del bien y del mal, fueron echados del paraíso y condenados a vivir en otro lugar de la tierra (a un valle de lágrimas), donde ambos y su descendencia vivirían con el sudor de su frente, en convivencia con toda clase de fieras, reptiles e insectos malignos y climas extremos. En este nuevo lugar sufrirían toda clase de enfermedades, tormentos y miserias, para después de pocas decenas de años o antes, morir consumidos por multiplicidad de achaques. Sobre la mujer recayó la agravante de que tendría que parir con dolor y estar sujeta al hombre; pero ambos condenados a sufrir una vida llena de un sinnúmero de eventos aciagos, hasta el día que les tocase morir.

10 – Si analizamos a profundidad el texto bíblico citado, es fácil de colegir, que aquel lugar a donde Adán y Eva fueron arrojados, fue creado en aquellos famosos 6 días de la creación, en los cuales, el Dios hebreo creó todo lo bueno y lo malo que existe, entre ellos, todas clase de fieras, bestias, reptiles e insectos malignos, así como también los hongos, bacterias y virus responsables de las tantas enfermedades fatales que les acaecen por contagio a todos los seres vivos que habitan en la biosfera.

11 – Por las razones precedentes, también podemos inferir, que las alimañas citadas, los mismo que el microbioma (hongos, bacterias y virus), existían en el “Huerto del Edén” antes que Adán y Eva fueran depositados allí para vivir, dado que, ya todo lo bueno y lo malo había sido creado en los seis días de la creación ya referidos. Otra cosa, en aquel edén había burros y serpientes que hablaban. No sé por qué ahora esos especímenes han desaparecido; a lo mejor en el evento aquel de la Torre de Babel, sus lenguas y cuerdas vocales fueron trabadas.

12 – Ahora bien, lo que tenemos que investigar es, si las fieras como los leones, hienas, perros salvajes etc., y reptiles como los cocodrilos y los insectos, que habitaban en el “Paraíso del Edén”, eran respiracionistas (los que se alimentan de la energía contenida en el aire y el sol), y que por ello no tenían la necesidad de matar o chupar sangre para alimentarse; o podrían haber sido vegetarianos como el ganado en general. (vacas, caballos, yeguas, ovejas, chivos, etc.)

13 – Pero sucede, que aquí en la tierra ya no existe el “Huerto del Edén”. Aquí las fieras son carnívoras (matan para vivir), y los insectos mencionados chupan la sangre de otros para vivir. y transmiten enfermedades mortales; por igual, los organismos del microbioma (hongos, bacterias y virus), infectan a otros seres vivos con enfermedades letales.

14 – Ante estos hechos, parece ser, que tanto los organismos de la macrofauna (conjunto de animales grandes o pequeños que pueden ser visto a simple vista, sin el microscopio) y los de la microfauna (los que no se pueden ver a simple vista, sino a través del microscopio), que también habitaban en el “Paraíso del Edén, les fue transmutada su naturaleza biológica con premeditación y alevosía por el Dios amoroso y misericordioso de los hebreos, para que se transformaran, unos, en depredadores carnívoros y otros en chupadores de sangre, con el fin de que las acciones de éstos les produzcan a los seres vivos arrojados del “Jardín del Edén” el mayor sufrimiento posible. De este planteamiento, también se puede deducir, que la gobernanza del nuevo hábitat de los seres vivos arrojados del “Jardín del Edén”, fue confiada a Satanás (otra creación de Dios), lo que explica la malignidad de la transformación biológica referida y de todo lo malo que sucede en la tierra, pues, el Dios referido, al entregarle al demonio la gobernanza de la tierra, se ha desentendido de todo lo relativo a lo que en ella ocurra. Y se da el caso, que del diablo no podemos esperar más que diabluras.

15 – Por lo que dice el Génesis acerca de la creación, también es fácil deducir que el Dios hebreo creó en aquellos seis días, los piojos, los mosquitos, las moscas, los mimes, las chinchas, las pulgas, las garrapatas, las serpientes, las arañas venenosas, los escorpiones, las cucarachas, los ratones, los virus, los jejenes, las niguas, como también los virus, hongos y bacterias que tantas enfermedades y sufrimientos ocasionan a hombres, plantas y animales; amén de las fieras y otras alimañas. ¡Es más, hasta el mismísimo diablo es una creación de Dios!; y por vía de consecuencia también son obra de Dios la creación de demonios como lo fueron Atila, Gengis Khan, Heliogábalo, Calígula, Pol Pot, Hitler, Stalin, el papa Benedicto IX, los más de 30 tiranos latinoamericanos impuestos por la CIA, entre ellos Duvalier y Trujillo y sus torturadores como Johnny Abbes y José Luis León Estévez. En consecuencia, las bestias de dos patas, como Leonel Fernández, el gato Félix Bautista, Danilo Medina, Miguel Vargas y sus cortesanos, y otros que militan en diferentes partidos políticos, incluyendo algunos demonios del PRM, también son obra de esa tan particular creación.

16 – Ahora bien, no sabemos, si en el “Jardín del Edén”, todas estas alimañas y virus, bacterias y hongos, tenían la malignidad que hoy les son propias, o si las adquirieron cuando pasaron a vivir como los acompañantes de la nueva generación de seres vivos, para que les hicieran la vida bien difícil a los condenados a residir fuera del aquel lugar idílico.

17 – La malignidad de estos entes, es tal, que ningún ser vivo escapa a ser dañado por ellos de una u otra manera. Sólo hablando de los mosquitos, las estadísticas señalan, que este insecto ha ocasionado más muertes a los seres humanos, que todas las guerras juntas. En lo que va del año 2023, este insecto ha infectado a más de 3.7 millones de seres humanos, de los cuales han muerto más de dos mil, víctimas del dengue hemorrágico. Lo curioso del caso es, que el 99.99 % de las víctimas corresponde a los más pobres del mundo que se encuentran en los países africanos, Asia, América y el Caribe pobre como el caso de Haití.

18 – La perversidad de este tipo de creación, se ceba con el gusano de Guinea; (Dracunculus medinensis), también llamado gusano serpiente, gusano dragón. Esta es una lombriz del grosor de un espagueti, que puede llegar a medir hasta dos metros de largo. El mismo afecta a humanos, perros, gatos y al ganado en general, entre otros animales ya sean domésticos o salvajes. Este parásito entra al humano cuando toma agua contaminada con la larva que corresponde a esta lombriz. Luego se desarrolla y emigra hacia lo profundo del tejido conectivo adyacente a los huesos largos y a las articulaciones de las extremidades inferiores, donde también libera miles de huevos. Este gusano forma una llaga en la piel que produce una sensación de ardor quemante tan intenso, por lo es llamada la enfermedad ardiente.

Para quien guste conocer más sobre esta enfermedad, lo remito a los enlaces siguientes:

https://www.bing.com/videos/search?q=dracunculus+medinensis+en+espa%c3%b1ol&docid=603524415015763859&mid=EFA273F2A44F890FA8ECEFA273F2A44F890FA8EC&view=detail&FORM=VIRE

La lucha contra el gusano de Guinea o la recompensa del esfuerzo solidario

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2340-98942016000400002

19 – Específicamente nos hemos referido a esas dos plagas. Y si tanta desgracia es ocasionada por tan solo ellas, imagínese usted cuanto más ha sido, son y serán, las ocasionado a la humanidad y a los animales por causa de cientos de plagas que inmisericordemente azotan a todos los seres vivos existentes en este planeta tierra.

20 – Recordemos que enfermedad es sinónimo de sufrimiento y muerte; y son bastantes. Su clasificación alcanza no menos de 400, entre ellas el macabro cáncer que hace metátesis en humanos y animales.

21 – El universo, con su cielo azul e infinidad de galaxias es extremadamente hermoso e imponente. Es sobrecogedor el espectáculo de una noche estrellada o de luna llena. La belleza del planeta tierra es asombrosa. ¡Cuántas maravillas en un solo astro! Tierra firme, mares, ríos, llanuras y montañas con su flora y fauna conforman un paisaje impresionante, cuya potencia y esplendidez aplasta nuestras pretensiones de grandeza. La existencia de toda está infinidad de materia viva y neutra, hasta ahora es un misterio cuando abordamos su existencia, y más cuando la relacionamos con la vida sobre la faz de la tierra y su ausencia en millones de planetas de tamaño mil veces más grande que la tierra, colocados a la distancia de miles de años luz.

22 – En este punto conectan las interrogantes y dudas existenciales de mi amigo Julián, de muchos de mis lectores y del mío: ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo de la vida en la biosfera, específicamente la del hombre? ¿Por qué creó dios al diablo y a las sabandijas? ¿éstas, en que benefician material y espiritualmente al ser humano? ¿Por qué Dios hizo este mundo tan hostil para la existencia de los más pobres y para los animales que sirven de alimento a otros? ¿Por qué Dios hizo un mundo donde predomina la ley del más fuerte? ¿Por qué Dios permanece impasible ante las injusticias, los abusos y el sufrimiento humano? ¿En verdad existe el libre albedrío? ¿Será cierto que Dios es amoroso y misericordioso? ¿Podrá ser amoroso y misericordioso, quien crea tantas enfermedades y sabandijas que solo traen sufrimiento y daño a todo lo que existe? ¡Karma! ¿Qué es eso del karma? ¿Entonces, el venado que un león se lo come aún vivo, le toca esa muerte tan atroz por un asunto de karma? ¿Por qué el hombre tiene que desconocer, de dónde viene, qué es, y hacia dónde va? ¿Por qué hay tantos misterios?

23 – ¡Oh Señor, hasta en la dotación de la inteligencia hay privilegios! Unos vienen con mentes luminosas con la que pueden dedicarse al estudio de las ciencias a niveles superiores, porque pueden enfrascarse con lo abstracto e intangible de este mundo. Los agraciados con este privilegio, si se lo proponen, pueden llegar a ser grandes matemáticos, astrofísicos, biólogos, químicos, neurocientíficos, filósofos, conocedores de la geopolítica, artistas y literatos excelsos, etc. En cambio, hay otros que vienen al mundo tan tapados, que no pueden traspasar ni el simple mundo de la lectura primaria o secundaria. Dicho sea de paso, de estos exotéricos, es de donde salen los escritores y periodistas chatarras, que compiten en hacer daño a la humanidad con las sabandijas que nos ocupan.

24 – El libro de Génesis nos revela, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero nos dejan saber que Dios es blanco y hermoso. Yo puedo ver esa imagen y semejanza en ciertas mujeres y hombres que exhiben una hermosura de rostro angelical, piel de alabastro y cuerpos perfectos. Pero sinceramente, en otros seres humanos de complexión grosera y rostro que mueve a repugnancia, no puedo ver que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Además, unos nacen en la riqueza y en países donde la vida es buena, al contrario, otros en la pobreza y en países donde la vida es un infierno. También, unos nacen sanos, y otros muy enfermos. ¿Por qué estos privilegios?

25 – Amigo Julián, todas las búsquedas de respuestas a estas interrogantes existenciales han sido inútiles; no hay respuestas. Hasta un apóstol como Pablo divaga con ellas: “Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara; ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido”. 1 Corintios 13:12