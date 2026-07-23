Dominicana presenta selección de béisbol para los JCC 2026

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Santo Domingo, 23 jul.- La Federación Dominicana de Béisbol dio a conocer hoy la nómina de 24 jugadores que representará al país en el torneo de ese deporte de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El plantel combina peloteros de trayectoria internacional y jugadores de las ligas profesionales locales.

Durante la presentación oficial, el presidente de la entidad, Juan Núñez, aseguró que el equipo fue conformado con el objetivo de conquistar la medalla de oro en el certamen regional.

LOS INTEGRANTES DE LA SELECCION

La selección estará integrada por los receptores Pedro Severino y Julio Rodríguez; los jugadores de cuadro Jimmy Paredes, Yairo Muñoz, Michael de León, Alfredo Reyes, Deivi Muñoz y Omar Meregildo; los jardineros Gilberto Celestino, Raimel Tapia, Diego Hernández, Ricardo Céspedes Jr. y Juan Guerrero.

El cuerpo de lanzadores lo conforman César Valdez, Ã»scar de la Cruz, Esmil Rogers, Jhan Maríñez, Enny Romero, Cristopher Molina, Carlos Belén, Fernando Abad, Jean C. Henríquez, Miguel Castro y Luis Peña.

El gerente general del conjunto, Luis Polonia Jr., explicó que la plantilla fue diseñada para ofrecer equilibrio entre ofensiva, defensa y pitcheo, al tiempo que destacó la experiencia de varios de sus integrantes en ligas de alto nivel.

DIRECTOR TECNICO ESTA MOTIVADO

Por su parte, el director técnico Félix Fermín Jr. afirmó que el grupo llega motivado y concentrado en pelear el primer lugar del torneo, cuya competencia se disputará ante el público dominicano.

Como parte de su preparación, la selección continuará sus entrenamientos en el Estadio Quisqueya Juan Marichal y sostendrá un partido de fogueo frente a Cuba el próximo 29 de julio.

República Dominicana quedó ubicada en el Grupo A junto con Cuba, Puerto Rico y Curazao, mientras que el Grupo B lo integran México, Panamá, Colombia y Nicaragua.

El conjunto dominicano abrirá su participación el 31 de julio frente a Puerto Rico, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, uno de los escenarios principales del torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto.

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