Bukele opta por la dictadura

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Nayib Bukele muy popular como Presidente de El Salvador ha optado por aspirar en una tercera ocasión a seguir dirigiendo ese país.

Bukele que no es un advenedizo pues en su momento fue alcalde de la capital salvadoreña por el Frente Farabundo Martí, supo interpretar las aspiraciones de sus compatriotas hartos de la delincuencia, corrupción y otros males que afectan a la mayoría de naciones del tercer mundo.

Aprovecho que sus antecesores casualmente del Farabundo Martí que habían sido presidentes no hicieron nada a pesar del amplio mandato que recibieron de la población, para poner en orden a El Salvador.

Llegó al poder eliminó la corruptela, la delincuencia, bandas criminales e impuso su propio estilo de gobierno.

Una especie de dictadura electoral como las que existen en otros países donde un jefe de Estado llega a la presidencia vía electoral democrática pero luego manipula los mecanismos para quedarse él de por vida.

Ya en El Salvador no existe democracia abierta, sino la de Bukele. La prensa libre desapareció pues él no acepta críticas. Tiene unos cuantos presos políticos en las cárceles.

El orden establecido lo impone él y su grupo, por lo que entiende que el mesianismo que representa lo obliga a quedarse hasta que termine mal.

Eso así porque ningún dictador de izquierda o de derecho termina bien aunque muera en su cama.

Al final los regímenes unipersonales terminan siendo aborrecidos por la ciudadanía.

También el grupo dominante cuando el gobierno se mantiene continuo hace cosas contra la ley queriendo enriquecerse a como dé manera y en El Salvador no es la diferencia.

Este tercer mandato que de seguro ganará pues no tiene contendientes le podría ser muy amargo pues todo aquel que lo cuestione como está pasando ahora podría terminar muy mal.

Regularmente los mandatarios que se quieren quedar de por vida en el poder tienen una claque que les aplauden todo, lo que endiosa a sus líderes.

En América Latina tenemos los casos de Cuba, Nicaragua, Venezuela, y otros que han terminado en cárceles o en el exilio.

Propósito

Bukele debería guardar las apare ciencias pero no lo hará pues su propósito es quedarse en el poder mientras vida tenga.

Lo lamentable es que después de tantos muertos y una lucha guerrillera que costo muchos años en El Salvador terminan con otra dictadura que nada bueno augura con el tiempo.

Mucha gente aplaude el método Bukele pero no saben que en ese país las libertades están recortadas sobre la base de la lucha contra las pandillas.

El final dirá quién tiene razón pero cuando el continente se está abriendo a la democracia Nayib Bukele opta por la dictadura, esperemos el término de ese experimento que nada bueno augura.

jpm-am