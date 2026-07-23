Los Veintisiete acuerdan el 21º paquete sanciones contra Rusia

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Los Estados miembro de la Unión Europea han logrado este jueves un acuerdo para adoptar el 21º paquete de sanciones contra Rusia, una nueva ronda de medidas con la que el bloque busca reforzar la presión económica sobre Moscú por la invasión de Ucrania y seguir limitando su capacidad para sostener la guerra.

El visto bueno ha sido alcanzado por los embajadores de los Veintisiete, tras culminar las «complejas» negociaciones sobre un paquete que incluye la prórroga durante doce meses del actual mecanismo de limitación del precio del petróleo ruso, nuevas restricciones contra el sector financiero y las criptomonedas, más medidas contra la denominada «flota fantasma» utilizada para eludir las sanciones occidentales y nuevas trabas a la industria militar rusa, según han indicado fuentes diplomáticas.

Así, subrayan que las capitales se han mostrado «claras y unidas» a la hora de impulsar nuevas vías para limitar la capacidad de Rusia y sostienen que el paquete, que aún deberá ser aprobado formalmente por el Consejo para su adopción definitiva, demuestra el «claro compromiso» del bloque con el apoyo a Kiev.