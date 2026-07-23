PLD cuestiona declaratoria de “Hambre Cero” en Dominicana

Adriano Sánchez Roa y Geovanny Arias cuestionaron las cifras este 22 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.- Los dirigentes agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Adriano Sánchez Roa y Geovanny Arias, cuestionaron la afirmación de que República Dominicana alcanzó el objetivo de “Hambre Cero”.

Consideraron que la declaración se sustenta en informes oficiales que no reflejan las dificultades que enfrentan miles de familias para acceder a los alimentos.

Sánchez Roa, secretario de Asuntos Agropecuarios del PLD, afirmó que el país produce actualmente el 70.4 % de los alimentos que consume, frente al 88.5 % registrado al término de la gestión del expresidente Danilo Medina, lo que evidencia, según dijo, una reducción significativa de la autosuficiencia alimentaria.

Indicó que el concepto de “Hambre Cero” implica garantizar a toda la población acceso permanente a alimentos suficientes y nutritivos, y sostuvo que el incremento de los programas de asistencia social no constituye una prueba concluyente de que el hambre haya sido superada.

AUMENTO DE IMPORTACIONES Y MENOR CONSUMO

Asimismo, aseguró que el costo de la canasta básica ha aumentado por encima de los ingresos familiares y que productos esenciales como arroz, pollo, huevos y carnes han registrado incrementos importantes desde 2020.

Por su parte, Geovanny Arias calificó de “ofensivo” afirmar que existe “Hambre Cero” en el país, al señalar que numerosas familias han reducido la cantidad de comidas diarias por limitaciones económicas.

Arias sostuvo que el consumo per cápita de arroz ha disminuido y que las importaciones de alimentos continúan en aumento, incluso en rubros que pueden producirse localmente.

Ambos dirigentes coincidieron en que los organismos internacionales elaboran sus evaluaciones a partir de datos oficiales, por lo que insistieron en que las estadísticas deben contrastarse con la realidad que viven las comunidades y sectores más vulnerables.

an/am