Banreservas abre oficina en Centro Retención de Vehículos

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, encabezó el acto este 22 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.– El Banco de Reservas dejó inaugurada una nueva oficina en el Centro de Retención de Vehículos de Pedro Brand, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios financieros a los ciudadanos que realizan trámites relacionados con vehículos retenidos.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, explicó que la nueva dependencia contará con cajas para pagos, cajeros automáticos para retiro de efectivo, asesoría personalizada y otros servicios bancarios, permitiendo a los usuarios completar sus gestiones sin necesidad de trasladarse a otra sucursal.

“Facilitar a estos dominicanos la realización de sus diligencias bancarias en este mismo lugar tiene un impacto significativo en el ahorro de tiempo, al permitir agilizar los trámites necesarios para resolver su situación”, afirmó Aguilera.

EXPANSIÓN Y ACCESO A LOS SERVICIOS

El ejecutivo destacó que esta iniciativa forma parte de la estrategia de expansión de Banreservas, orientada a acercar los servicios financieros a la población y alineada con la visión del presidente Luis Abinader de ampliar el acceso a una banca moderna, eficiente y de calidad.

Asimismo, señaló que la Unidad de Negocios Personales contribuirá a reducir costos y tiempo para quienes visitan diariamente el centro para gestionar la recuperación de vehículos retenidos por infracciones de tránsito.

La nueva oficina operará de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y los sábados, de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Está ubicada en la avenida Circunvalación, en La Cuaba, municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo. La inauguración reunió a autoridades policiales, ejecutivos de Banreservas, representantes de empresas filiales, clientes e invitados especiales.

an/am