Diecom desmiente dispensa de 2035 para arroz en DR-CAFTA

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El director de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna, desmintió que durante la gestión del expresidente Danilo Medina se solicitara una dispensa hasta el 2035 para posponer la entrada plena del libre comercio en materia arrocera.

Recordó que para ese entonces, el expresidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (FENARROZ), Oliverio Espaillat Bencosme, hoy ministro de Agricultura, había solicitado en múltiples ocasiones reunirse con Medina para analizar la situación del arroz y los riesgos derivados del calendario del DR-CAFTA. «Sin embargo, esa reunión nunca llegó a concretizarse», afirmó.

NO HUBO INFORMACIÓN AL SECTOR

Reyna explicó que de haber existido una gestión formal de dispensa ante los Estados Unidos, el liderazgo arrocero nacional habría conocido su alcance.

«Si realmente existía una gestión formal de dispensa ante los Estados Unidos, lo lógico habría sido que el liderazgo arrocero nacional, las federaciones, los productores y las autoridades sectoriales conocieran su alcance, sus fundamentos y sus resultados. Pero eso no ocurrió», sostuvo.

De igual manera, señaló que la visita de un alto funcionario estadounidense en 2019 tampoco fue informada en los términos que hoy se sugieren.

«Un tema de esa magnitud no podía manejarse de espaldas a quienes producen, financian, industrializan y sostienen el arroz dominicano», indicó.

NO FUE POPULISMO

El vocero gubernamental aseguró que la administración del presidente Luis Abinader no actuó por improvisación.

«Por tanto, el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader Corona no actuó por populismo, demagogia ni improvisación. Calificar como ‘decreto populista’ una medida orientada a proteger la seguridad alimentaria nacional y a defender al sector arrocero constituye una apreciación errónea frente a un tema que debe tratarse con responsabilidad de Estado», expresó.

BASE LEGAL EN EL DR-CAFTA

Reyna precisó que el decreto 693-24 tuvo sustento en el propio acuerdo comercial.

«El decreto tuvo como base una interpretación legítima del propio DR-CAFTA, particularmente de su artículo 21.2, relativo a la seguridad esencial. Esa disposición establece que ninguna parte del tratado puede ser impedida de aplicar medidas que considere necesarias para proteger sus intereses esenciales en materia de seguridad», explicó.

Agregó que «sobre esa base, la República Dominicana definió la seguridad alimentaria como un interés esencial de seguridad nacional, y dentro de esa visión el arroz ocupa un lugar estratégico. No se trata de desconocer un acuerdo comercial ni de desafiar a los Estados Unidos, sino de ejercer una facultad reconocida dentro del propio tratado para proteger un producto básico de la dieta dominicana, de la economía rural y de la estabilidad social del país».

DEFENSA DEL ARROZ DOMINICANO

Reyna rechazó que la defensa del cereal se reduzca a un debate político. «Por eso resulta improcedente presentar el decreto como una acción demagógica. La defensa del arroz dominicano no puede reducirse a una frase política. Estamos hablando de miles de productores, empleos rurales, factorías, financiamientos, comunidades completas y una cadena productiva que durante décadas ha garantizado alimento y estabilidad al pueblo dominicano», afirmó.

NUEVA ETAPA PARA EL SECTOR

Finalmente, aclaró que la derogación no implica abandono. «La derogación del decreto no significa abandono del sector arrocero. Significa la apertura de una nueva etapa en la que el Gobierno continuará trabajando con más planificación, más acompañamiento técnico, más mecanización, más financiamiento y mejores condiciones para preservar la producción nacional», concluyó.