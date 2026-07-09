Dicen Cuba registra nuevos récords de represión política

Un grupo de cubanos salió a las calles el 11 de julio último a reclamar libertad, un hecho sin precedentes en varias décadas en Cuba.

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LA HABANA.- A cinco años de las protestas sociales del 11 de julio de 2021 (11J), organizaciones de derechos humanos denuncian un incremento de la represión política en Cuba, con cifras que, según sus registros, marcan nuevos máximos históricos de personas privadas de libertad por razones consideradas políticas.

Los reportes más recientes sitúan en 1.306 el número de prisioneros políticos en la isla, una cifra que refleja el impacto prolongado de las detenciones, procesos judiciales y condenas posteriores a las manifestaciones del 11J, cuando miles de cubanos salieron a las calles en distintas ciudades del país para expresar reclamos económicos, sociales y políticos.

Entre los datos señalados destaca también la presencia de 40 menores de edad dentro de los registros de presos políticos, una situación que organizaciones internacionales han cuestionado por involucrar a jóvenes procesados tras participar en protestas o expresar posiciones críticas frente al Gobierno cubano.

Los grupos defensores de derechos humanos han reiterado sus llamados a las autoridades de La Habana para la liberación de las personas detenidas por motivos políticos y para garantizar el respeto a las libertades de expresión, reunión y manifestación pacífica.

Las autoridades cubanas, por su parte, han rechazado históricamente estas acusaciones y sostienen que los procesos judiciales responden a delitos establecidos en la legislación nacional, negando que existan presos por motivos políticos.

OTROS PRESOS POLITICOS POR CREAR CONTENIDO YOUTUBE

La cifra de presos políticos en Cuba continúa en aumento tras la incorporación de dos nuevos casos correspondientes a creadores de contenido digital acusados de espionaje por la publicación de materiales en la plataforma YouTube.

Según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos, los detenidos fueron procesados por actividades relacionadas con la generación y difusión de contenido en internet, una situación que vuelve a encender las alertas sobre las restricciones a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo independiente en la isla.

Los nuevos casos se producen en un contexto marcado por el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), fecha que dejó cientos de personas detenidas y condenadas tras manifestaciones antigubernamentales registradas en varias ciudades cubanas.

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