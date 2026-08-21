Dice de 5 a 7 millones dólares costo competir por Alcaldía SDE

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El exdiputado y comunicador Luisín Jiménez afirmó que aspirar a la Alcaldía de Santo Domingo Este (SDE) fuera de las estructuras de los partidos tradicionales representa un elevado desafío económico y logístico.

Jiménez estimó que una candidatura con posibilidades reales de ganar frente a una organización política consolidada requeriría una inversión de entre US$5 y US$7 millones.

EL PESO DE LAS ESTRUCTURAS PARTIDARIAS

Las declaraciones surgieron a propósito de comentarios del influenciador Toxicrow sobre el alto costo de competir por la principal posición municipal de SDE.

Jiménez sostuvo que varios alcaldes y exalcaldes, entre ellos Juan de los Santos, Alfredo Martínez, Manuel Jiménez y el actual alcalde Dío Astacio, llegaron al cargo respaldados por estructuras partidarias.

“Es imposible que Dío Astacio haya tenido que gastar cinco millones de dólares de su bolsillo, porque él se montó sobre una estructura ya formada del PRM”, afirmó.

UNA MAQUINARIA ELECTORAL

El comunicador señaló que Santo Domingo Este supera los 700,000 electores y estimó que una candidatura competitiva necesitaría alcanzar alrededor de 150,000 votos.

Agregó que sería necesario movilizar más de 15,000 activistas y delegados. Si cada colaborador requiere un mínimo de RD$10,000, la estructura inicial representaría unos RD$150 millones, según sus cálculos.

VENTAJA DE LOS PARTIDOS MAYORITARIOS

Jiménez destacó que los partidos mayoritarios reciben recursos de la Junta Central Electoral para sus actividades, además de contar con estructuras territoriales previamente establecidas.

Consideró que una candidatura de menor alcance podría competir con unos US$2 millones, pero sostuvo que ganar la Alcaldía frente a una estructura política consolidada elevaría la inversión necesaria hasta entre US$5 y US$7 millones.

an/am