Dice 65 % empresas de jóvenes de 18 a 39 años son informales

Santo Domingo, 10 jul (EFE).- La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) reveló que el 32.7 % de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de la República Dominicana están dirigidas por jóvenes de entre 18 y 39 años, y que el 65 % de éstas opera en la informalidad.

Son los resultados de su investigación «Emprendiendo en la informalidad: una restricción estructural al desarrollo de las mipymes jóvenes en República Dominicana», elaborada a partir de datos del Banco Central y del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

En este estudio se muestra que las mipymes jóvenes que operan en la informalidad se concentran principalmente en actividades de servicios, comercio y alimentación, sectores que «se caracterizan por tener menores niveles de productividad», detalló la ANJE en una nota de prensa.

INFORMALIDAD JUVENIL ENFRENTA MAYORES DESAFIOS Por el contrario, las empresas formales presentan una mayor participación en actividades industriales y financieras. Además, las mypimes jóvenes formales reciben aproximadamente cinco veces más ingresos que las informales: una mipyme joven formal registra ingresos anuales superiores a los cinco millones de pesos, mientras que una informal apenas alcanza ingresos de 836,000 pesos al año.

La ANJE destacó que los hallazgos del estudio «evidencian» que la informalidad empresarial juvenil se enfrenta a «desafíos más profundos» que el registro inicial de una empresa.

NECESIDAD DE INCENTIVOS HACIA LA FORMALIDAD

«Las brechas de productividad, ingresos, acceso al financiamiento y capacidades empresariales apuntan a la necesidad de políticas públicas que incentiven y acompañen la transición hacia la formalidad, en lugar de simplemente limitarse a exigir su cumplimiento», indicó. El estudio concluye que las políticas tradicionales de formalización resultan «insuficientes» si no abordan los factores regulatorios, tributarios, educativos, financieros y territoriales que «sostienen» la informalidad, por lo que «se requiere combinar menores costos de entrada, beneficios tangibles de permanencia, asistencia técnica, acceso a mercados y mecanismos proporcionales de cumplimiento».

an/am