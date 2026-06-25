Diariza Avila vence Adriano en primaria demócrata Distrito 13

NUEVA YORK, 24 de junio.- La dominico-estadounidense Darializa Ávila Chevalier superó al veterano congresista Adriano Espaillat, en una de las mayores sorpresas de las primarias demócratas celebradas este martes en el estado de Nueva York.
Darializa, 32 años de edad, es una política, activista y organizadora comunitaria que se formó en la Universidad de Columbia y obtuvo doctorado en sociología en la City University of New York (CUNY).
Hija de inmigrantes dominicanos, creció entre Estados Unidos y República Dominicana. Ha trabajado como activista en temas de vivienda, inmigración, justicia social y reformas del sistema penal.
Está vinculada estrechamente a la corriente progresista del Partido Demócrata y ha recibido apoyo de grupos como los Democratic Socialists of America (DSA).
RESULTADO EN VOTOS
Con el 88 % de los votos escrutados en la primaria demócrata para el Distrito Congresual 13 de Nueva York, los resultados eran:
-Darializa Ávila Chevalier: 32,790 votos (49 %)
-Adriano Espaillat: 30,464 votos (46 %)
-Los demás candidatos se reparten el porcentaje restante.
La ventaja de Ávila Chevalier era de 2,326 votos sobre Espaillat. Aunque el conteo aún no había concluido en ese momento, diversos medios proyectaron su victoria y Espaillat reconoció la derrota.
FUERTE PRESENCIA DOMINICANA
El Distrito 13 de Nueva York tiene fuerte presencia de comunidades latinas, principalmente de la dominicana.
Su principal rival en las primarias fue Adriano Espaillat, también de origen dominicano, nació en Santiago de los Caballeros y emigró a Estados Unidos cuando era niño. Ha estado representando a este distrito 13 en la Cámara de Representantes desde 2017. Es el primer dominicano-estadounidense elegido al Congreso de EE. UU. y también el primer exinmigrante indocumentado en llegar a este cargo.
Antes de llegar al Congreso, fue miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York y luego senador estatal. Representa áreas como Harlem, Washington Heights, Inwood y partes del Bronx, donde hay una gran comunidad dominicana. También ha ocupado posiciones de liderazgo dentro del Caucus Hispano del Congreso.
OTROS RESULTADOS RELEVANTES DE LAS PRIMARIAS
En el Distrito 10, Brad Lander derrotó al congresista Dan Goldman.
En el Distrito 7, Claire Valdez obtuvo la nominación demócrata tras imponerse a Antonio Reynoso.
INFLUENCIA DEL SECTOR PROGRESISTA
En conjunto, los tres candidatos respaldados por Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York desde el 1 de enero de 2026, ganaron sus respectivas contiendas, fortaleciendo la influencia del sector progresista y de los socialistas democráticos dentro del Partido Demócrata de cara a las elecciones legislativas de noviembre.
La victoria de Darializa Ávila Chevalier sobre Espaillat es, hasta el momento, el resultado de mayor impacto político de estas primarias.
sp-am
Los politicos tradicionales de pacotilla quienes han sido silentes ante las masacres y genocidios perpetrados por los satanicos sionistas van todos para afuera y luego tendran que enfrentar la dura realidad de lo que venga. Son traidores a su patria! Se vendieron por dineros de los contribuyentes al erario disfrazados como ayuda a Israhell. Mejor le sera que empaque y se oculta lo mas que pueda…..
ESA MUJER PUEDE QUE UNO DE SUS PADRES SEA DOMINICANO PERO ELLA NO NOS REPRESENTA, SE DEDICO DURANTE AÑOS HA HABLAR MAL DE NUESTRA PATRIA A FAVOR DE LAS MENTIRAS DE LOS HAITIANOS Y NINGUNO DE MIS FAMILIARES Y AMISTADES QUE TIENEN LA CIUDADANÍA DE EEUU SE LO PERDONARÁ, HABLE CON VARIOS QUE YA ME INFORMARON QUE JAMAS VOTARÁN POR ELLA, QUE SE TRAGUE SUS DISCULPAS Y EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES YA SABEN DOMINICANOS A VOTAR POR OTROS MENOS POR ELLA
SALIO EN UN PROGRAMA EN EL CUAL SE LE PREGUNTO SOBRE SU ODIO Y CAMPAÑA CONTRA NUESTRO PUEBLO Y PREFIERO IRSE SIN DAR RESPUESTA, QUE LA DECLAREN VISITANTE NON GRATA EN NUESTROS HOGARES, SI ALGÚN DIA VA A UN LUGAR PÚBLICO DISQUE PREOCUPADA POR LOS PROBLEMAS DE LOS DOMINICANOS EN NEW YORK DEJENLA SOLA NO LE HABLEN, LEVÁNTENSE Y HAGAN LO QUE ELLA HIZO CUANDO SE LE CUESTIONO SOBRE SU ODIO A NUESTRO PUEBLO Y QUE SE TRAGUE SUS DISCULPAS CUANDO LA INDAGUEN ALGUIEN CON MAYOR AUTORIDAD Y SE VEA OBLIGADA A RESPONDER, QUE SE LAS TRAGUE QUE NO LA… Leer mas »
Hurgaremos sobre eso y de ser asi movilizaremos votantes en su contra.
Eso fue planeado para sacar el perrro de adriano ahora los republicano se llevan la perrra
Adriano – el que a hierro mata a hierro muere. Dice la biblia. Nada a taxear otr vez.
Quien le ganò a un dominicano culto, decente y de buena familia? Adivine, adivinador? Respuesta: UNA AFRO DOMINICANA CON EL APOYO DE LOS AFRO AMERICANOS.
HURRA!!! ARRIBA EL TIGUERAJE!!!
…»Anda el Diantre, Por Eso Yo No Apoyé a Ese Pro – Haitiano Ni a la Otra que es Pro – Haitiana También, A Ninguno de esos Dos Pro – Haitianos, Mejor Prefiero Apoyar al Candidato del Partido Republicano, Que Nos Garantiza la Protección Ante Esos Simios Invasores» !!!…
Díablazo, te as dejado influenciar por personas que vendieron una idea y nada han hecho en contra de los Haitianos,a caso, no decían ustedes que votarían por Trump porque el sacaría a todos los Haitianos de la RD, entonces, a sucedido eso, pues NO.Entonces sigue tu no tu ignorancia.
Sigue tu con tu ignorancia.
Y BEIDEN QUE QUERIA ENTRAR A LA FUERZA A 3 MILLONES DE HAITIANOS POR LO MENOS TRUMP SABE QUE TENEMOS AL LADO UN PAIS LETRINA
I am now making extra $19k or more every month from home by doing very simple and easy job online from home. I have received exactly $20845 last month from this home job. Join now this job and start making extra cash online by follow instruction on the given website……
This is what I do……. PayAtHome1.Com
.BLACK LIVES MATTER.
All human lives matter
Nueva York es tierra de Sodoma, de depravados, islámicos y wokes
Peor que todos son los satanicos, genocidas sionistas….
Este grupo de opiniones emitidas sin utilidad por estos boca nacionalistas no va pa parte.
Dejen de tratar de tapar el sol con un deo señores. El estado de New York no es el conuco dominicano. El Socialismo Democratico es una fuerza indetenible, el neo trujillimo nacional de un grupito no alcanza tan lejos.
EL QUE PUEDA SALIR DE NUEVA YORK QUE LO HAGA, LOS DEMOCRATAS VAN A CONVERTIR ESA CIUDAD EN OTRO DETROIT, UNA LETRINA
Lamentablemente, la delincuencia aumentará; esto se convertirá en una selva.
Si tú quieres saber de letrina nadamas tienes que visitar partes de Miami donde ustedes los republicanos son mayorías y ahí si que puedes ver la verdadera letrina.
Eso pasa cuando tu construye tu campaña en tratar de apagarle la luz al otro en vez de mostrar tu propia luz o mejor dicho tus logros. Pero Adriano se mezclo mucho con es stablisment y se hiozo uno mas del monton.
Sus apellidos son 1 hispano y otro Francés…Y ella es haitiana con apellidos robados como millones de supuestos dominicanos que en realidad son haitianos que hablan como dominicanos…Y los vecinos son expertos en eso….
Todos los negros y haitianos de Harlem votaron a favor de la antidominicana…Ya ven el resultado. Los dominicanos en NY nos acabamos de joderrr…
En las pasadas elecciones, Adriano respaldó a Mandani y ahora Mandani le devolvió el favor a Adriano respaldando a una enemiga de la dominicanidad.
Originalmente Adriano apoyo a Andrew Cuopm y cuando vio que perdio la primaria para alcalde de NYC, entonces apoyo a Mandani pero ya no era necesario pues Mandani habia ganado.
Saludos estimados, los que participan en una contienda donde se seleccionará alguien para un puesto, tiene que estar preparado para ganar o perder…Esta joven al parecer resulto ser más atractiva para los votantes y hay que reconocer que tiene la preparación para ocupar la posición. Veo muy bien que los jovenes con capacidad y preparación se lancen al ruedo y se conviertan en el relevo generacional que necesita el mundo.
Ya casi en mis 70 añitos dentro de 2 meses, solo leí 3 comentarios notando la palabra ‘joven’ de 66 leídos.
Esa ‘carajita’ de 32 años no puede tener ‘influencia’ balaguerista, ni boschista, ni guzmanista, ni jorgeblanquista, ni majlutista, ni peñagomista, ni leonelista, ni hipólitista, ni danilista, y demás viejos políticos de esa camada antes mencionada.
Vayamos ACOSTUMBRÁNDONOS a estos ‘CARAJITOS’ pues nuestros días van
pasando y rápidos.
Esto no es cuestión de derecha o izquierda es de NUEVOS JOVENES con SUS PROPIOS YOs y PROPIOS IDEALES de las ACTUALIDADES de HOY, sin dejarse llevar por los que vivimos en la pasada ‘Guerra Fría’, que es historia.
Yo no puedo votar por ella, pero le deseos que de ganar que haga lo mejor de su mandato, que corrija sus errores y aprenda a mejorar para el futuro.
¡SUERTE MIL!
😂 😂 😂 😂 😂
Felicitamos de manera efusiva a la amiga Darializa Ávila Chevalier por su gran victoria electoral.
Pronto sera elegida como representante de su distrito. Una gran defensora de los derechos humanos y la lucha ejemplar por la justicia social.
#BlackLivesMatter #RefugeesWelcome #NoHumanBeingIsIllegal #Factura1937
Noviembre trae cambios y esta **** Haitiana pasara’ al olvido eterno.
Exactamente, no necesitamos esta comunista en el congreso
Pero tu líder Trujillo era del mimo apellido.
FACTURA 1937: MAS DE 250 MIL SERES HUMANOS ASESINADOS A SANGRE FRIA POR MANOS DOMINICANAS.
FACTURA 168-13: MAS DE 9 MILLONES DE SERES HUMANOS DESPOJADOS DE SU NACIONALIDAD POR UNA SENTENCIA RACISTA, FASCISTA Y XENOFOBICA.
FACTURA 27 DE FEBRERO 1844: INDEPENDENCIA DOMINICANA POR EL GRAN APOYO DE LOS REBELDES HAITIANOS, SIN ELLOS NO HABRIA INDEPENDENCIA.
#BlackLivesMatter #RefugeesWelcome #NoHumanBeingIsIllegal #Factura1937
Tu hablas mucha M..
Amigo,amigo no pierda sus tiempos contestando a ese tipo, no los hagas porque de hacerlo usted les está dando alas para el seguir escribiendo M.I.E.R.D.A.
Eterno lloriqueo de un Ma Ri Conaso con VIH que sigue chu pando rri pios negros
Amigo no pierda su tiempo contestándole a ese tipo porque de usted hacerlo les está dando alas.
AH **** SUCIO, ASQUEROSO, HIJO DE LA GRANPUTA,
Amigo, No pierda sus tiempos contestándoles a ese tipo porque de used les está dando alas?
Falsas mentiras, pareces ser uno mas de los aliados al gabinete de Donald Trump en donde no se conoce la palabra verdad. Todo no es mas que mentira y tergiversacion….
A proposito, el proximo chapeo podria ser realmente bajito.
A votar republicanos para salvar nuestro pais
Sé vé qué los Dominicanos dé NY son Fusionistas. Qué vergüenza da eso
No, lo que son es ****es y vividores. Yo te voy a hacer un cuento cuando la cordura, o sea los Republicanos a NYC, lo que le va a pasar a ese grupo de vagos.
Que linda ella!! Par hacerle un daño !!
AHORA LOS LATINOS VISIONARIOS Y QUE NO ESTAN DE ACUERDO CON LA FOLOSOFIA RETROGADA DEL SOLIALISMO DE IZQUIERDA TODOS DEBEN VOTAR REPUBLICANO EN NOVIEMBRE. DIOS LO IOLUMINARA PARA SALVAR ESA CIUDAD DE UNA PESADILLA Y DESPUES SE LAMENTEN. QUE DIOS LO ACOMPANE. SENORES.
Espaillat recibió tremendo golpe,ese apollo del PRM le dió en la madre.
El PRM está en caída libre, está como palo pa»leña, decimos los dominicanos.
Y Tu Ma Mando Rri Pios Haitianos !!!!
Eso le hizo mucho daño. El pueblo no aguanta 4 más
3 GRANDES ERRORES COMETIDO POR ADRIANO ESPAILLATA FUERON LA CLAVE DE LA DERROTA DE ADRIANO. ESPAILLAT. PRIMERO ERN UN MOMENTO DADO EN EL GOBIENO DE BAIDEN LEVANTAR LA BANDERA HAITIANA. 2NDO. APYAR A UN ESTRIMETA POR ENCIMA DE UN POLITICO VISIONARIO EL CASO DE MANDANI Y MARIO CUOMO. SE ENTREGO DE LLENO EN LA CAMPANA DE MANDANI Y HOY LO TRAICIONA. ESOS SON LOS EXTRIMITA. Y 3RO LA ESTRATEGIA DE SU CAMPANA FUE MAL ENFOCADA. SE ENFOCO SOLO A LA C DO
ATENCION DOMINICANOS QUE PUEDEN VOTAR EN NOVIEMBRE VOTEN POR EL CANDIDATO REPUBLICANO NO IMPORTA QUIEN SEA PARA QUE ESTA MONA NO GANE ADRIANO ESPAILLAT ESTA BIEN SU DERROTA AHORA LO QUE SIGUE ES QUE ELLA NO GANE GRACIAS A TODOS POR SU SACRIFICIO DE VIVIR FUERA DE SU PATRIA
Te secundo. Es lo mismo que pienso, cerrar el paso al camino malo es de sabiis
DONDE HAY HISPANOS Y DOMINICANOS HAY DEMOCRATAS VOTANDO
Eso es por ignorancia. También apoyé a los demócratas cuando era ignorante en la política. Hoy día, Orgullosamente soy Republicano.
…»Anda el Diantre, Por Eso Yo No Apoyé a Ese Pro – Haitiano Ni a la Otra que es Pro – Haitiana También, A Ninguno de esos Dos Pro – Haitianos, Mejor Prefiero Apoyar al Candidato del Partido Republicano, Que Nos Garantiza la Protección de Esos Simios Invasores» !!!…
Lo que eres un racista frustrado.
NOOOOOO JOSÉ A RAM: Rojo todoUS solo está ejerciendo su derecho a decir lo que le salga del forro de sus COJINES.
déjalo que opines .. lo que sientes… comunista frustrado… que siempre estás… metiéndose en cosas… que si los hacen… con él, la rabia… y el vocabulario… es un puro retrete…
Jose ram,desconoce lo que es democracia,porque los comunistas no celebran elecciones,pero las elecciones era entre dos pro haitianos,adriano esp. no hizo nada por los mas necesitados,nunca hizo por los aumentos de la renta,era congresista del sector mas pobre de ny,lo dejo peor que como lo recibio,estos politicos dinasaurio el pueblo esta cansado de ellos,se merecia esta derrota por ser un politico mas del monton
y tu un lambetrancas
Los dos Son la misma vaina
Muy bien, esa joven es dominicana y fue apoyada por los dominicanos, por lo que creo que trabajará a favor de los dominicanos, si así lo hace pasará muchos años en esa posición.
UJU ver para creer!
adriano tenia muchos vinculo con el prm por eso se fue
Hay cuanta alegría, que buena noticia al levantarme, ahora fal/a que los republicanos se empiecen y les den una pela de falda quita a esta prohaitiana.
TENGO AÑOS QUE NO VIAJO A NYC, Y POR LO VISTO, PASARAN MÁS AÑOS MIENTRAS ESA GRAN CIUDAD SEA GOBERNADA POR ASQUEROSOS COMUNISTAS! ME TOCA IR SOLO A LA FLORIDA.
DONDE HAY HISPANOS HAY DEMORATAS VOTANDO
tu no tiene visa
Una Haitiana vencio a un Haitiano, como quiera estamos jodidos.
De acuerdo
No me da buena vibra está tipa, que hizo Espaillat por los Dominicanos?mas invento.
Está vez el racismo no ganó pues 🙏🙏🙏🙏 así es la vida
Gracias a Dios salimos de esa lacra. Ese tipo nunca jamás hizo algo en favor de sus constituyentes dominicanos o en general.
CUANDO LOS NUMEROS HABLAN, UN 83% NO VOTO, ESO NO LE INTERESA A NADIE, SOLO A LOS ASPIRANTES
ASI ES… LA ELECCIÓN SE DECIDIÓ POR 4 MIL O 5 MIL VÓTICOS. NADIE FUE A VOTAR…
otra enemiga de la nacionalidad dominicana al poder en EEUU,
La gente está harta de tener su distrito lleno de vicioso,de que lo obliguen a mudarse por los altos costos de la vivienda,de la gente de trabajo no tener parqueo cuando llega de trabajar porque el cabeza hueca de idanni Rodríguez le está imponiendo una bicicleta que solo tu ve vicioso dando mandado ya ustedes saben de qué, pero en cada bloque le quitan 12 parqueo,y ahora ese distrito desplazaron a el dominicano por mexicanos, hondureños ilegales
Regresen todos a su patria, porque hay que vivir en país donde no se está a gusto? Vengan sino los Haitíanos se van a quedar con la Isla entera.
El que ganó ahí fue Mamdani, se impuso el poder del alcalde de New York, que controla muchas nóminas, y en consecuencia, muchos votos
Se traslado as U.S.A.. los 500.00 pesos y el pico pollo,, ese es precio de los dominicanos,, sea la triste realidad de un pueblo con esa carateristica.
cada vez que alguien pierde siempre aparece un grupo de mentes huecos diciendo barbaridades como si la ciudad fuera suyas y como quieren controlar las mentes de los demás, si perdió el que usted quería es porque la mayoría no lo quiere, esa es la democracia. ahora ustedes están amargados por la decisión de la mayoría de neoyorquinos? a las votaciones se va a ganar o a perder, acéptenlo.
Con la manía del haitiano con papeles falsos dominicanos seguro que les agregaron su parte ,el que crea que saldrá adelante con la progre y magdani lo único que tendrá sin experimentos fallidos retorciendo de las leyes que los llevarán a ninguna parte.
Otra vez queda demostrado que al PRM solo le espera una gran sentencia frente al pueblo. Pues era quien brindaba todo su apoyo al viejo Espaillat, que ya apesta igual que todos esos malditos dinosaurios como Hipolito, Luis, Leonel, Danilo y otros delincuentes. El pais y el mundo van en decadencia con estos fatales. Alofoke es el que va aunque nos lleve el diablo.
Demonio 👿 y rep dom todo el mundo está en vicio, ustedes se imaginan una campaña alofoque presidente jajajaja, todavía quedan jóvenes políticos Gonzalo,Juan Ariel, Carolina, David collado,el político más preparado dominicano Guido,Omar Fernández,el de inapa que no recuerdo su nombre y hay mas
GONZALO PASA DE 60. CAROLINA TINE 60. DAVID TIENE 55. GUIDO TIENE 55. ESOS SON LOS «JÓVENES». Y NO ES QUE OMAR Y JUAN ARIEL SON DOS CACHORRITOS TAMPOCO…
La Generacion MI erda ha Jo Di Do a.NYC
ASI ES… POR ESO SALÍ HUYENDO DE AHÍ HACE MUCHO TIEMPO… ESO SE VEÍA VENIR…
Gracias a Dios salimos de dos plaga para los dominicano Adriano y idani Rodriguez. Que nos vendieron como chivo.
100% DE ACUERDO…
La asquerosa racista campaña contra esta muchacha decente NO funcionó.
no sé, en opinar… si adriano espaillat… hizo o no… un buen trabajo… unos, los criticaban… otros, los defendían… ahora, el racismo, en ella… si era patente porque… lo demostró en… actuaciones anteriores… que, hasta… en los ‘tuis’… en que los hacía… lo borró… algo mal hay en las… Viñas del Señor
Eso puede pasar con Santiago Matia alofoke los viejos políticos para sus casas queremos nuevas caras a ver como vienen
Tienes que enseñarle a Alofoke a LEER un discurso!
Lili fue presidente hipolito fiee presidente Antonio guzmán fue presidente
BUEEEENO NO ENTIENDO . ESTA SENORA NO Y QUE ES HAITIANA Y MUY ANTI DOMINICANA. A QUIEN LE CREO. ENTONCES EL PUEBLO DOMINICANO QUE ESTES ALERT. NO A LA HAITIANIZACION. EL PUEBLO DOMINICANO DEBES ESTAR EN ESTADO DE ALERTA. EL NAVEGANTE MARITIMO
Con el mayor respeto a todos, como dominicanos estamos cometiendo el error de asumir que el Alto Manhattan y el Bronx,son barrios exclusivamente dominicano dominicanos,cuando la realidad es,que allí viven muchos afroamericanos,cubanos,boricuas,judíos y otras etnias e inmigrantes de otros países.
Además, allí hay hijos y nietos de dominicanos,que desde niños estudiaron compartiendo con otras etnias
Se comete un error pretendiendo que llevar el tema haitiano a lides politiqueros y electorales a barrios dominicanos en el extranjero,surtirá el mismo efecto que en la media isla,e incluso,que líderes políticos de la media isla,puedan determinar e influir en los resultados de elecciones allí
Allí hay muchos jóvenes que votan,que piensan en inglés
That’s a fact,esa es una realidad que es costosa ignorar
No es que son exclusivamente de dominicanos, es que concentran una gran cantidad de los dominicanos que viven en NY.
Aprendan, al DOMONICANO LO VENCE OTRO DOMINICANO!!! Aquí estamos lleno de haitianos malos, por culpa de los mismos dominicanos. Qué le cuesta a gobernante dominicano sellar la frontera para que los mismos haitianos lleguen a una solución. Avila Chevalier, SIGUE ADELANTE!!
Entiendo que ella tenia derecho competir, es posible que la posicion tonta de los mismos seguidores de Adriano le diera el triunfo a ella, usar el racismo una campana es piligroso
Señor Angel: lo que más se parece a un haitiano es un demócrata de USA!!..Esta joven señora Avila Chevalier le ha abierto los ojos a los dominicanos de allá y de aquí. La política no es beisbol, ni pekea de gallo, la política es ciencia, convenicia: ES UN JUEGO DE AJEDREZ. Avila Chevalier hará mucho por dominicana, será diferente a Adriano, el cual no hizo nada por los dominicanos…
Muy buena la oportunidad de los repúblicanos tomar a new York si no avanzar entre los dominicanos
Señor Juan Bosch: los dominicanos de allá y los de aquí ESTAN DEJANDO DE SER INGENUOS Y SOÑADORES A LA HORA DE VOTAR POR ALGUIEN. Los democratas se parecen mucho a los haitianos: SON TRAIDORES Y EGOCÉNTRICOS. Por otra parte, el equipo de Adriano SUBESTIMÓ a Avila Chevalier, olvidaron la fuerza del ALCARDE DE NY. Señor, quien le dio el voto ganador a Darializa FUERON LOS DOMINICANOS, AUNQUE USTED NO LO CREA!!!
Se impuso la decencia una mujer que defiende sus ideas le dijo no al chantaje no a la corrupcion
El comunismo activo, tanto que apoyó Adriano el Hindu jediendo ese
la competencia interna de los partidos es para que los miembros de los partdos puedan competir entre ellos, eso no es un delito y eso es la democracia.
LOS MAS INTELIGENTES LOS JUDIOS QUE SE MUDARON DE NY
LOS DOMINICANOS NO TIENEN NADA QUE BUSCAR O ¿ES QUE LE METIERON A ESPALLIAT VOTOS HAITIANOS EN SU PROPIO PARTIDO? CON TANTOS HAITIANOS CON DOCUMENTOS FALSOS DE REPUBLICA DOMINICANA SOLO LE QUEDA IR «COMO LOS MOROS AL MURO DE LAS LAMENTACIONES»
«No que no».
Todavía debe figurar por ahí la humilde opinión de que haitianizar esa competencia por la curul congresal en el distrito 13,corría el chance de back fire/ afectar al incumbente.There it is!!!!,como efectivamente sucedió.
El Señor Presidente Trump tiene como una de sus virtudes,hacer eso y salirle bien siempre ,nobody can take it away from him, that’s affect.
Sras./res., estoy absortamente impresionada, exxxtremadamente sorprendida, inequívocamente alarrrrmada, con este resultado. Una Joven -que, aunque tenga buenas intenciones- es incoherente en su decir, ya que ha cometido yerros imperdonables, al inclinarse a una retórica a favor de los haitianos -cosa que nos molesta a la mayoría de nosotros los dominicanos- se lleva por delante a un candidato afianzado, pero con desidia en nuestra defensa.
Eso es para que tengas una idea de quienes son los democratas.
la democracia es eso, derecho de las personas a competir, creo que la actitud de algunos de los seguidores deEspallat de usar terminos racista, fue la causa de la derrota
Lo major que oido en años, vayas a descansar juntos con el PRM