Migración detuvo 3,730 ilegales y deportó 3,492 en fin semana

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) detuvo este fin de semana a 3,730 indocumentados y deportó a 3,492.
Según el reporte oficial, 2,697 fueron detenidas por agentes de Migración, 566 por el Ejército, 151 por el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) y 240 por la Policía.
En Elías Piña fueron detenidos 280, en Pedernales 241, Montecristi 165, Dajabón 144 y Santo Domingo 342.
HIJOS DE CANINA.
LA MIGRACION ES UN DERECHO HUMANO UNIVERSAL.
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Háganme otra de Pepito, que ganas de poner números a una invasión que ya está aquí. Ya Haití mis ganó esa batalla y para el 2028 un Haitíano va para palacio, cojan cambio 🙃
los haitainos que venden en carretillas naraja, medias pantalosillos, los que venden cocos , los que estan de seguridad y uilitis en los residenciales, loc motoconchos, los delivery , los que cocinan en los pica pollos chinos LE ESTAN SACANDO LA LENGUA llevense esos primero , no se notael trabajo de ustedes
EL PROBLEMA NO ES MIGRACIÓN SON LOS LÍDERES POLÍTICOS DE ESTE PAIS, HAY QUE DEJAR DE VOTAR POR LOS MISMOS PARTIDOS Y BUSCAR UN NUEVO LÍDER DE UN NUEVO PARTIDO COMO TOMAS CASTRO, ALOFOKE, EL PIRO QUE ENVIE PROYECTOS DE LEY AL CONGRESO QUE AUMENTE LOS CASTIGO DRÁSTICAMENTE A LOS ILEGALES QUE DESPUÉS DE SER DEPORTADOS REGRESEN POR SU CUENTA, A LOS AGENTES DE MIGRACIÓN QUE ACEPTEN SOBORNOS LARGAS PENAS DE CARCEL DE 20, 30 AÑOS SINO HAY CASTIGOS, DURAS CONSECUENCIAS SEGUIRÁ TODO IGUAL Y EL PRM, FUPU, PLD NO LO VAN HACER, POR AMOR AL DINERO VAMOS A TERMINAR… Leer mas »
¿Alguien ha visto alguna vez, algún vídeo de los supuestos deportados saliendo por la frontera?…
LO EEUU ES UN CONTRATO Y LOS CONTRATOS EEUU NO CUMPLE. DESDE QUE ESTE MASTODONTE DESAPARESCA DE LA PRESIDENCIA. VENEZUELA LE VA A SACAR LOS PIES. PUES ATACARON ILEGAMENTE UN PAIS, SECUESTRARON A SU PRESIDENTE ELECTO DEMOCRATICAMENTE Y ASESINARON CIVILES INDEFENSOS.
NO ENTIENDO TU COMENTARIO QUE TIENES QUE VER LA NOTICIAS CON VENEZUELA Y EE.UU.
Impresión 😼 😼🐈🐈⬛😾😾