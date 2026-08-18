DGCP suspende los registros de proveedores de 82 funcionarios

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SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió los registros de proveedores del Estado vinculados a 82 funcionarios electos y designados, al determinar que se encuentran dentro del régimen de incompatibilidades establecido por la nueva legislación.

El titular de la institución, Carlos Pimentel, explicó que la medida fue adoptada luego de realizar un nuevo cruce de las bases de datos, con el propósito de identificar posibles incompatibilidades entre el ejercicio de funciones públicas y la participación en empresas que mantienen registros como proveedores del Estado.

Entrevistado en el programa El Despertador, Pimentel señaló que la legislación anterior establecía limitaciones que dificultaban la suspensión de estos registros cuando el funcionario poseía una participación accionaria inferior al 10 % en una empresa proveedora.

Según explicó, bajo el marco legal anterior, Contrataciones Públicas no tenía facultad para suspender el registro de un proveedor en esos casos, aun cuando existiera una vinculación accionaria con un funcionario.

La aplicación de la nueva normativa, indicó, permite fortalecer los mecanismos de control y garantizar un mayor cumplimiento de las disposiciones que regulan las incompatibilidades entre el desempeño de cargos públicos y la contratación con el Estado.

La DGCP continuará realizando cruces de información entre las bases de datos institucionales para identificar posibles casos de incompatibilidad y adoptar las medidas correspondientes conforme a la legislación vigente.

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