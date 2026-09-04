DGA decomisa en AILA US$600 mil y miles pesos colombianos

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SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Aduanas (DGA), en coordinación con organismos de seguridad aeroportuaria, decomisó US$600,700 y 647,000 pesos colombianos a un ciudadano de nacionalidad colombiana que intentaba salir del país por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) sin declarar las divisas, como establecen las leyes dominicanas.

El dinero estadounidense, equivalente a unos RD$35,981,930, fue detectado durante labores de inteligencia realizadas junto al Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) y la Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito del Ministerio Público.

El pasajero pretendía viajar hacia Panamá y llevaba US$599,700 en un bulto de mano y US$1,000 en sus bolsillos, además de los 647,000 pesos colombianos.

Las autoridades procedieron al decomiso de las divisas y pusieron al ciudadano colombiano a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes.

VIGILANCIA CONTRA EL CONTRABANDO

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, reiteró que la institución mantendrá una vigilancia permanente en los puertos y aeropuertos del país para enfrentar el contrabando y otras actividades ilícitas.

La DGA recordó que el pasado mes también decomisó dos contenedores de mercancías. Uno contenía 4.5 millones de cigarrillos de la marca Jaisalmer, mientras que el segundo transportaba 961 televisores de diferentes marcas y tamaños.

Según la institución, estas incautaciones evitaron pérdidas fiscales superiores a RD$42.2 millones por concepto de derechos e impuestos de importación.

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