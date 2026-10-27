Detienen 294 haitianos ilegales en medio de tensión en su país

DGM dijo este martes que las detenciones se produjeron en seis provincias fronterizas.

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INDEPENDENCIA.- La Dirección General de Migración (DGM) detuvo a 294 extranjeros en condición migratoria irregular durante operativos realizados en seis provincias de la región Sur, en un contexto marcado por la persistente crisis de seguridad y la tensión que vive Haití.

Las intervenciones se concentraron en Elías Piña, San Juan, Pedernales, Independencia, Bahoruco y Azua, como parte de las acciones de las autoridades dominicanas para reforzar el control migratorio, especialmente en las zonas próximas a la frontera.

ELÍAS PIÑA ENCABEZA LAS DETENCIONES

Elías Piña registró la mayor cantidad de detenidos, con 88 personas, seguida de San Juan, con 65; Pedernales, con 40; Independencia, con 38; Bahoruco, con 32, y Azua, con 31.

En Independencia, los operativos se concentraron en el municipio de Jimaní, próximo al principal paso fronterizo de esa provincia hacia Haití. En Pedernales también se reforzó la vigilancia en puntos estratégicos.

OPERATIVOS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS

En Azua, las intervenciones se desarrollaron en el peaje de la circunvalación y el chequeo militar de La Mallita. En Barahona, las labores abarcaron Vicente Noble, Santa Elena, Enriquillo y El Higuito, mientras que en Elías Piña y San Juan se desplegaron equipos en diferentes puestos de control.

La DGM informó que, durante la jornada a nivel nacional, fueron detenidos 1,252 extranjeros y procesados otros 1,061 para su repatriación a sus países de origen.

Los operativos contaron con el apoyo del Ejército de República Dominicana (ERD), la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT).

Las acciones responden a las directrices del Poder Ejecutivo para fortalecer la vigilancia fronteriza y mantener el control migratorio en todo el territorio nacional, mientras la crisis de seguridad en Haití mantiene la atención de las autoridades dominicanas sobre la situación en la zona limítrofe.

an/am