Detective apuñalado en El Bronx agradece a NYPD y comunidad

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NUEVA YORK.- El detective José Mercedes, de 33 años, reapareció públicamente este martes, once días después de sobrevivir a 10 puñaladas durante un intento de atraco en el sector de Norwood, en El Bronx, y ofreció su primer testimonio sobre el ataque que describió como el momento más difícil de su vida.

Mercedes agradeció al personal médico, a sus compañeros de la Policía de Nueva York y a los ciudadanos que intervinieron para salvarle la vida y permitir la captura de sus agresores.

Su declaración coincidió con la extradición a Nueva York desde Massachusetts de los dos sospechosos del ataque, D’angelo Caraballo, de 25 años, y Sneider Mejía, de 24 años, arrestados en la ciudad de Lynn y trasladados bajo custodia a la comisaría 52 del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, donde permanecen detenidos bajo cargos de intento de asesinato.

ATAQUE EN NORWOOD

El hecho ocurrió el 2 de octubre en horas de la noche, en las inmediaciones de East 206th Street y Rochambeau Avenue. Según relató Mercedes, fue interceptado por los dos hombres cuando se disponía a abordar su vehículo y, pese a identificarse como policía en inglés y en español, fue atacado con armas blancas.

El detective, de origen dominicano, sostuvo que decidió ingresar a la uniformada para servir a la comunidad de la que forma parte, y que nunca imaginó enfrentar una agresión de esa magnitud fuera de servicio.

PROCESO JUDICIAL

Los sospechosos fueron ubicados y detenidos en Lynn, Massachusetts, días después del ataque, y extraditados este martes a Nueva York. Las autoridades no han precisado la fecha de su primera comparecencia ante un juez del Bronx.

Mercedes permanece fuera de servicio mientras continúa su recuperación.