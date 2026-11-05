Guido advierte: «Solo juntos podemos ganar en 2028»

SANTO DOMINGO.- El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, advirtió que la unidad interna será determinante para que esa organización política pueda mantenerse en el poder en las elecciones de 2028, al considerar que las divisiones, los enfrentamientos y las descalificaciones entre compañeros podrían conducir al partido a una derrota electoral.

Durante una entrevista, sostuvo que esta generación de dirigentes debe evitar los errores del pasado y apostar por la concordia, el diálogo y el respeto entre quienes aspiran a representar al oficialismo en los próximos comicios. «Hemos aprendido que solamente juntos ganamos», expresó, al revelar que mantiene comunicación con figuras como David Collado y Carolina Mejía.

Gómez Mazara también señaló que el PRM debe acercarse más a las necesidades cotidianas de la población, recuperar la confianza de los ciudadanos y trabajar para que los resultados económicos del Gobierno se traduzcan en mejoras concretas para las familias dominicanas.

Advirtió que las elecciones de 2028 estarán marcadas por el descontento de una parte de la ciudadanía con la política, recordando que la abstención en los comicios de 2024 alcanzó aproximadamente un 48 %.

Asimismo, reiteró que no realizará actividades proselitistas mientras permanezca al frente de Indotel y que cualquier decisión sobre su proyecto presidencial será tomada cuando abandone sus funciones públicas y dentro del marco de la ley.

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