Regresa espectáculo sinfónico con grandes éxitos del cine

SANTO DOMINGO. El espectáculo «Todo Hollywood Vol. 2» regresará el próximo 28 de noviembre al Teatro Nacional Eduardo Brito, con una propuesta sinfónica que reunirá algunas de las bandas sonoras más memorables de la historia del cine.

La presentación está pautada para las 8:30 de la noche en la Sala Carlos Piantini, dos años después del éxito de su primera edición.

En esta nueva entrega, la Filarmónica de Santo Domingo acompañará a un grupo de intérpretes dominicanos en un repertorio renovado, que incorporará canciones de grandes producciones cinematográficas.

El elenco estará integrado por Frank Ceara, Héctor Aníbal, Laura Rivera, Nairoby Duarte, Guille Martín, Valeria Dávila, Isa Meredith y Lemar.

La producción y dirección musical estarán a cargo de Amaury Sánchez, quien apuesta nuevamente por una puesta en escena que combina música en vivo, voces y arreglos sinfónicos para recrear la magia de Hollywood.

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