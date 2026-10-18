Destinos P. Plata y Pedernales reciben mas 45,000 cruceristas

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– Los destinos turísticos de Puerto Plata y Pedernales recibieron 45,627 pasajeros de cruceros entre el 12 y el 15 de octubre, mediante la llegada de 11 embarcaciones a las terminales Amber Cove, Taíno Bay y Cabo Rojo, según datos de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom).

Puerto Plata concentró 41,335 pasajeros, equivalentes al 90.6 % del total. De estos, 27,707 llegaron a través de Amber Cove, que recibió seis embarcaciones, mientras que Taíno Bay registró cuatro cruceros con 13,628 pasajeros.

En Pedernales, la terminal de Cabo Rojo recibió una embarcación con 4,292 pasajeros, como parte del crecimiento de la actividad turística en ese destino del sur del país.

El director ejecutivo de Apordom, Alejandro Campos, destacó que la llegada de cruceristas representa una oportunidad para dinamizar las economías locales, generar ingresos para pequeños y medianos negocios y ampliar los beneficios del turismo a las comunidades receptoras.

La institución estima que el movimiento registrado podría generar aproximadamente US$4,562,700 en ingresos para los destinos, tomando como referencia un gasto promedio de US$100 por pasajero.

Entre las embarcaciones que llegaron a Amber Cove figuran Carnival Celebration, Mardi Gras, Carnival Vista, Carnival Magic, Caribbean Princess y Regal Princess.

Taíno Bay recibió los cruceros Norwegian Luna, Adventure of the Seas, Celebrity Beyond y Resilient Lady, mientras que Cabo Rojo acogió al Freedom of the Seas, con 4,292 pasajeros.

El movimiento registrado durante estos cuatro días reafirma la importancia de las terminales de cruceros para el desarrollo turístico dominicano, especialmente por su potencial para impulsar el comercio, los servicios y las actividades económicas en las comunidades vinculadas a estos destinos.

of-am