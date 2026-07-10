Destacan legado de Guzmán a 44 años de su fallecimiento

Familiares, amigos y allegados a la familia Guzmán participaron este 9 de julio del 2026 en la misa.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– Familiares, amigos y personalidades de los ámbitos político y empresarial participaron en una misa por el 44 aniversario del fallecimiento del presidente Antonio Guzmán, resaltando su legado en favor de la democracia, libertades públicas y desarrollo del país.

La eucaristía fue celebrada en la iglesia Nuestra Señora de la Altagracia y fue organizada por las familias Hernández Guzmán y Casanova Guzmán.

Asistieron su hija, Sonia Guzmán, exembajadora dominicana en Estados Unidos y exministra de Industria y Comercio; sus nietos Carlos, Miguel, Carolina e Iván Hernández Guzmán, este último director del Instituto del Tabaco de la República Dominicana.

LEGADO DEMOCRÁTICO

Sonia Guzmán destacó que su padre encabezó la primera transición democrática pacífica del siglo XX en el país, impulsó la Ley de Amnistía que permitió el regreso de exiliados políticos y la liberación de presos políticos, además de poner fin a la persecución contra opositores.

También resaltó la despolitización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, promoviendo su apego a la Constitución, así como el respeto a las libertades públicas, los derechos humanos y la libertad de expresión.

APOYO AL CAMPO Y OBRAS

De su lado, Iván Hernández Guzmán recordó que el gobierno de Antonio Guzmán priorizó el sector agropecuario, destinando importantes recursos para aumentar la producción nacional y mantener precios accesibles de los alimentos.

Asimismo, destacó la respuesta gubernamental tras el paso del huracán David.

Entre las iniciativas impulsadas durante esa gestión mencionó la creación del CONANI, el INFOTEP, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y la nacionalización de Rosario Dominicana.

an/am