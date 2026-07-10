PLD advierte sobre aumento de importaciones alimentos en RD

Sánchez Roa dijo este 9 de julio del 2026 que la actual gestión de Agricultura ha otorgado más permisos de importación que cualquier otra.

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SANTO DOMINGO.– La Secretaría de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) calificó como alarmante el ritmo de importación de alimentos registrado durante el primer semestre de 2026, al considerar que esta práctica afecta de manera directa a la producción agropecuaria nacional.

Al concluir la reunión ordinaria del organismo, su titular, Adriano Sánchez Roa, aseguró que el actual ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, ha otorgado más permisos de importación que su antecesor y que cualquier otro ministro durante un primer semestre de años anteriores.

Sánchez Roa afirmó que el incremento de las importaciones coincide con una etapa en la que, según dijo, los servicios de apoyo a la siembra estuvieron prácticamente ausentes durante abril y mayo, lo que, a su juicio, agrava la situación del campo dominicano.

ADVIERTEN SOBRE POSIBLE COLAPSO

El dirigente peledeísta sostuvo que la falta de respaldo a los productores nacionales podría provocar un mayor deterioro del sector agropecuario en la segunda mitad del año.

Indicó que más del 30 % de los alimentos consumidos en el país provienen del exterior, situación que, según expresó, preocupa a los productores locales porque reduce su competitividad y los expone a pérdidas económicas.

PROPONEN PRIORIZAR LA PRODUCCIÓN LOCAL

Sánchez Roa reiteró que el Gobierno debe colocar la producción nacional como prioridad antes de autorizar importaciones, especialmente durante los períodos de cosecha, con el objetivo de proteger a los agricultores y fortalecer la seguridad alimentaria.

Asimismo, afirmó que la República Dominicana cuenta con tierras fértiles, tecnología y productores con capacidad para sustituir una parte importante de las importaciones e incrementar las exportaciones, como —aseguró— ha quedado demostrado en los sectores avícola, arrocero y tabacalero.

an/am