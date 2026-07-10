Banco Caribe y BARNA buscan fortalecer liderazgo empresarial

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– Banco Caribe y la Escuela de Alta Dirección BARNA suscribieron un acuerdo marco de cooperación interinstitucional con el propósito de promover iniciativas conjuntas de formación ejecutiva, generación de conocimiento e innovación, contribuyendo al fortalecimiento del talento y la competitividad del ecosistema empresarial dominicano.

La alianza, que se enmarca en el programa Pyme Expansion de Banco Caribe, establece un marco de colaboración para desarrollar conferencias, programas académicos, investigaciones, espacios de intercambio de mejores prácticas y otras iniciativas dirigidas a clientes, colaboradores y líderes empresariales.

CONOCIMIENTO Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL

El presidente ejecutivo de Banco Caribe, Edgar Del Toro, destacó que esta alianza responde a la visión de la entidad de generar valor más allá de los servicios financieros.

“Creemos firmemente que el conocimiento es uno de los principales motores del desarrollo económico y social. Esta alianza con BARNA nos permite seguir creando oportunidades para que nuestros clientes, colaboradores y líderes empresariales fortalezcan sus capacidades y contribuyan a construir organizaciones más competitivas y sostenibles”, afirmó.

ACADEMIA Y SECTOR FINANCIERO UNEN ESFUERZOS

De su lado, el rector de BARNA, Paulo Alves, resaltó la importancia de fortalecer los vínculos entre la academia y el sector financiero para impulsar el desarrollo del liderazgo empresarial.

“En BARNA entendemos que la formación de líderes requiere una estrecha conexión con el sector productivo. Esta alianza con Banco Caribe representa una oportunidad para impulsar el intercambio de conocimiento, promover el aprendizaje continuo y contribuir conjuntamente al desarrollo del liderazgo empresarial que demanda nuestro país”, expresó.

Con este acuerdo, Banco Caribe y BARNA consolidan una relación de colaboración basada en una visión compartida sobre el papel de la educación, la innovación y el liderazgo como pilares fundamentales para impulsar el crecimiento sostenible y la competitividad de la República Dominicana.

an/am