Ana Zamburek lidera apuesta del tenis femenino dominicano

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SANTO DOMINGO. La Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis) anunció la selección nacional que representará al país en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, certamen que se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto.

El equipo masculino estará integrado por Nick Hardt, Roberto Cid, Peter Bertran y Enmanuel Muñoz, mientras que la representación femenina la conformarán Ana Zamburek, Kelly Williford, Julianny de la Cruz y María Gell.

La principal figura del tenis femenino dominicano, Ana Zamburek, asumirá el reto de devolver a la República Dominicana al podio en una disciplina donde las mujeres no consiguen una medalla desde los Juegos de Veracruz 2014, cuando Francesca Segarelli obtuvo la presea de bronce.

La historia del tenis femenino dominicano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe registra una única medalla de oro en sencillos, conquistada por Joelle Schad en México 1990. Además, Madeleine Sánchez logró bronce en Santiago 1986 y Noelia Serra repitió ese resultado en Ponce 1993.

Consciente de ese desafío, Zamburek aseguró que el equipo dominicano llega motivado y preparado para competir al más alto nivel.

“La competencia está bastante fuerte, pero esperamos poder hacer una buena participación”, expresó la tenista de 23 años, quien disputará las modalidades de sencillos y dobles, ya sea femenino o mixto, según determinen los capitanes Johnny Berrido y Daysi Espinal.

La atleta destacó la combinación de experiencia y juventud que caracteriza al conjunto nacional, así como el ambiente de unidad que reina entre sus integrantes.

“Confío en que el equipo dominicano hará una gran actuación. Sé que vamos a traer medallas. Somos un grupo muy unido, mantenemos una comunicación constante y será una gran experiencia compartir con todos ellos”, afirmó.

Tras concluir su carrera universitaria en la Universidad de Nebraska, Zamburek también anunció que planea dedicarse al tenis profesional a tiempo completo durante los próximos años.

Como parte de ese proceso, tiene previsto participar en los torneos M25 programados para septiembre en Punta Cana y comenzar una nueva etapa de entrenamientos bajo la dirección de Daysi Espinal.

Las competencias de tenis de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se desarrollarán del 24 al 31 de julio en el Centro Nacional de Tenis del Parque del Este, escenario donde la representación dominicana buscará ampliar su historial de éxitos y devolver al tenis femenino a los puestos de honor de la región.

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