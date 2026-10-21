Destacan aportes de Félix del Rosario a la fusión del jazz

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NUEVA ORLEANS.— La presidenta de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), Marivell Contreras, destacó los aportes del maestro Félix del Rosario a la fusión del jazz con el merengue durante su participación en el Dominican NOLA Fest, celebrado en Nueva Orleans.

Contreras presentó la conferencia El jazz en la revolución merenguera de Félix del Rosario en el New Orleans Jazz Museum y la alcaldía de la ciudad, donde analizó la influencia de la formación clásica y jazzística del saxofonista en la modernización del merengue dominicano desde la década de 1960.

La periodista e investigadora resaltó el trabajo de Del Rosario con agrupaciones como Los Magos del Ritmo y Santo Domingo All Star, así como sus arreglos de piezas como Skokiaan y Papá Boccó, en los que incorporó armonías complejas e improvisaciones sin perder la esencia rítmica del género.

La visita también permitió fortalecer los vínculos institucionales entre Acroarte y el New Orleans Jazz Museum, mediante iniciativas de intercambio técnico, programas educativos y proyectos para preservar la memoria musical del Caribe.

Durante la jornada, Contreras recibió un diploma de visitante distinguida de Nueva Orleans, entregado por Alana Harris, representante de Turismo, Arte y Cultura de la ciudad.

El festival, coordinado por Fermín Ceballos y Socorro Brenk, reunió durante tres días actividades de música, literatura, danza y gastronomía, además de intercambios culturales con instituciones educativas y gubernamentales.

Como parte de la programación, la Orquesta del Liceo Asención Nicole, de Monte Plata, interpretó Skokiaan y Camila, del repertorio de Félix del Rosario, bajo la dirección del profesor Alexander Vásquez.

dh/am