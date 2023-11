Desordenado manejo de los ríos en Bonao

El autor es escritor y periodista. Reside en Estados Unidos

Mientras la fiscalía de Bonao, el Alcalde de Sabana del Puerto, Juan Romero, el Director Provincial de Medio Ambiente, Ing. Franklin Bautista, la gobernadora de la provincia, Adela Tejada, entre otros funcionarios gubernamentales, buscaban una salida negociable a los problemas existentes en los centros de diversión que tienen al garete el ecoturismo en la comunidad de Fula, comerciantes oportunistas que además de contaminar las aguas tampoco pagan impuestos, defendían a regañadientes sus atrocidades en contra de los recursos naturales.

Juanito Romero, alcalde del Distrito Municipal de Sabana del Puerto, sorpresivamente defendió a regañadientes la debacle subjetiva de los recursos acuíferos que lloran inmisericordemente cada vez que son víctimas del torpedeo humano. “El representante de la comunidad” se pronunció como un León Feroz en favor de la contaminación, convirtiéndose en el asesino intelectual de la flora y la fauna, además de asesor de los comerciantes irresponsables que sin menoscabo socaban constantemente, sin control y en violación a la Ley el caudal del río Fula.

Los alcaldes de Monseñor Nouel deben ser más responsables. Se supone que somos 5ta. Provincia Ecoturística, ubicada en el centro de la República Dominicana, donde todo el que pasa por nuestro entorno se entera del desastre que se está cometiendo contra flora y fauna.

No hay controles, los comerciantes de Fula se manejan bajo la sombrilla de la ilegalidad, por tanto, los síndicos que también apoyan sus desafueros al igual que el Ministerio de Medio Ambiente, deben de asumir sus responsabilidades con drasticidad y sin favoritismo. Somos una provincia ecoturística, en tal sentido:

1. No se debe permitir que los comerciantes sigan utilizando las porciones laterales de los 12 metros de terrenos que deben dejarse libres a orillas de los ríos, tal como lo establece la Ley de 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

2. Los alcaldes, junto a Medioambiente, la Fiscalía, la Gobernación y los organismos de socorro de la provincia, deben crear normas, donde se establezca el buen uso de los ríos y a los comerciantes que no se sometan a cumplirlas deben cerrarle su negocio o en su defecto meterlo preso. Ningún comerciante está por encima de las leyes.

3. Como provincia ecoturística, los alcaldes están en el deber de cobrar los impuestos correspondientes a los propietarios de los negocios, por tanto, sería preciso empezar a monetizar las entradas a los balnearios que pertenecen a los municipios, distritos, secciones y parajes.

4. Las vías que comunican a esas comunidades deben ser convertidas en Corredores Ecoturísticos y esa responsabilidad corresponde al Consejo Ecoturístico de la Provincia, el cual alberga decenas de millones de pesos y no ha invertido un sólo centavo. ¿Dónde está ese dinero? ¿En qué lo han invertido?

5. Salvaguardar la integridad y la protección de los afluentes, debe ser el papel a jugar por las autoridades de Bonao.

6. Hay que poner las reglas claras para sacarles beneficios a nuestros recursos naturales por encima de los oportunistas, por tanto, los alcaldes, deben empezar a construir pequeños peajes en las entradas a los destinos ecoturístico de la provincia e invertir esos recursos en el embellecimiento natural de sus entornos sin caer en el delirio de robarse dichas recaudaciones.

6. El Consejo Ecoturístico y las autoridades deben prohibir la preparación de alimentos en las inmediaciones de los ríos, no así, tener la desfachatez de estar fabricando fogones para que los bañistas cocinen, contribuyendo de esta manera a la depredación de sus entornos.

7. Debe prohibirse sin reparos, que se coloquen sillas y mesas dentro de los ríos. El comerciante que incurra en esta violación a la ley ambiental debe ser sancionado.

8. Debe prohibirse la entrada de armas de fuego a los balnearios y negocios ecoturísticos de la provincia, eso es lo que ha provocado numerosas muertes de ciudadanos y ciudadanas que van a divertirse a los balnearios.

9. Los alcaldes de la provincia deben crear la Policía Medioambiental en cada municipio para que mantengan el control y la seguridad de la gente en compañía de la Policía Nacional, la Defensa Civil y la Cruz Roja.

El Consejo Ecoturístico de Monseñor Nouel y las autoridades municipales, no saben el potencial económico y recaudador que tiene en su poder, ¿por qué no lo saben? Quizás porque no les interesa saberlo para no asumir responsabilidades. Esa es la razón por la que ese consejo no ha aprovechado ni siquiera un 25% del potencial ecoturístico que tenemos en la provincia.

Todos los países del mundo aprovechan sus recursos naturales, con el ecoturismo fortalecen su economía y, con ello, agregan valor para combatir el desempleo. No es verdad que Monseñor Nouel se conoce a nivel nacional e internacional por el desastre llamado turismo en la comunidad de Fula, como quiso alegar, con el apoyo de Juanito Romero, uno de los comerciantes irresponsables que opera allí contra la ley.

El ecoturismo en Monseñor Nouel es el activo más importante para reducir el desempleo en los municipios, fortalecer y activar la economía de la provincia y eso va a depender de las responsabilidades que asuman las autoridades municipales y provinciales.

Monseñor Nouel es una provincia desorganizada, subdesarrollada y victimizada durante años por políticos oportunistas e irresponsables que sólo se esfuerzan por defender sus intereses personales. Es tiempo de ponerle el cascabel al gato.

jpm-am

