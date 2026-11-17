POR JUNIOR PEREZ

Un hito histórico marcará la diplomacia actual en esta nueva era y la reconfiguración de un orden internacional. Este acontecimiento ocurrirá el próximo jueves 19 de Noviembre en la ciudad de Shenzhen, República Popular China, donde se reunirán los Presidentes Donald Trump (Estados Unidos), Xi Jinping (República Popular China) y Vladimir Putin (Federación de Rusia), remontando así lo que sería una “Yalta 2.0 en Shenzhen).

Es la primera vez que los tres presidentes se reúnen en una misma mesa, en el marco de la cumbre de la APEC,” Foro de cooperación económica de Asia-Pacífico”, y por eso, más que por lo que pueda decidirse, el encuentro importa por lo que simboliza y por quiénes quedarán fuera, empezando por Ucrania y Europa.

En esta ocasión la República Popular China, ha manifestado que, su único interés es conversar sobre la paz mundial, en tanto que, el Presidente Estadounidense, ha expresado que, la agenda que desarrolla su administración apunta a dialogar sobre políticas de desnuclearización. Al mismo tiempo tratará de conversar con sus homólogos sobre concluir finalmente el conflicto que está ocurriendo con la República Islámica de Irán.

En tanto que, el Kremlin aún no ha definido los puntos concretos de su agenda en el encuentro, pero aludimos que, el tema que está ocurriendo con Ucrania, será un tema de conversación, aunque de manera minuciosa. Si nos detenemos analizar podemos comparar que, en la época de 1945, finaliza la Segunda Guerra Mundial, lo cual podemos entender que, este encuentro podría tener ciertas similitudes en lo ocurrido en Yalta, aunque en ese encuentro participaron los líderes de esa época Roosevelt, Churchill y Stalin, definiendo el orden de la posguerra en ese momento; recordando que, China no estuvo en esa conferencia, debido a que, en esa oportunidad se cuestionaba sobre su apoyo a Japón.

La República Popular China, tendrá un rol protagónico en este encuentro, sobre todo en mostrar el peso de su diplomacia, logrando así exhibir la estatura de su líder, donde observaremos que, evitará conversar sobre los temas relacionados a Ucrania, las Armas Nucleares, y o el conflicto en Irán, apuntando a que, su objetivo es la estabilidad global.

Para la Federación de Rusia y su líder, este encuentro será clave, dado que, buscará lograr mejorar la imagen de su nación ante el mundo, en el marco del conflicto con Ucrania. Es propicio destacar que Rusia, tiene múltiples sanciones por la Unión Europea y la comunidad internacional debido al conflicto, lo cual será un ambiente crucial para apuntar a finalizar el conflicto, asunto que se vislumbra difícil, por no contar con la presencia de Ucrania en el encuentro.

Trump, por su parte, quiere abrir una conversación sobre armas nucleares, si bien Estados Unidos está interesado que China participe en un tratado sobre temas nucleares, aunque para el gigante asiático, nunca ha sido un tema central en el ámbito de su política exterior, debido a que, China siempre ha sido un garante para la paz global, al punto que, siempre ha sido más propensa de que, la energía nuclear sea utilizada para fines científicos. Beijing, siempre ha indicado que, tanto Rusia como Estados Unidos, deben de disminuir sus arsenales, lo cual se visualiza que, China nunca ha tenido esa afinidad con la agenda de proliferación nuclear.

Para muchos analistas la comparación de esta reunión con Yalta es errónea, porque las tres potencias no comparten un cálculo para repartirse zonas de influencia, aunque sí puede ser determinante para las bases y garantías de un orden mundial multipolar con estos tres actores mundiales.

En conclusión, el orden multipolar actual entre Estados Unidos, China y Rusia se define por una negociación directa de esferas de influencia y un equilibrio pragmático global que sustituye la antigua hegemonía occidental. El escenario global no responde a un liderazgo único, sino a una competencia y coexistencia forzada entre tres visiones distintas del poder y la diplomacia. Esperaremos a ver los resultados de este futuro encuentro, el cual será determinante para los nuevos rumbos que le espera al sistema internacional.

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