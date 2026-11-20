MOSCU.- Las Fuerzas Armadas de Rusia asestaron la madrugada del 20 de noviembre un golpe masivo con armas de alta precisión contra objetos militares de Ucrania, informó el Ministerio de Defensa ruso.

Las armas de alta precisión se lanzaron desde tierra, mar y aire. Asimismo, las Fuerzas Armadas rusas utilizaron drones en el ataque.

El Ejército ruso logró destruir instalaciones del complejo militar-industrial de Ucrania y almacenes que sus fuerzas utilizaban para fabricar y guardar misiles de ala fija y drones de largo y medio alcance. Además, la infraestructura energética y de transporte fueron objetivos de los ataques.

¿QUÉ BLANCOS FUERON GOLPEADOS?

En Kiev y en la provincia homónima, el Ejército ruso atacó una serie de instalaciones militares: una fábrica de explosivos y pólvora, donde se producen componentes de combustible para los misiles tácticos FP-9; una planta donde se ensamblan drones de ataque de ala fija; puentes ferroviarios y de carretera a través de los cuales los militares ucranianos trasladaban armamento y vehículos hacia Donbás; y la planta de ensamblaje Fire, donde se arman, preparan y envían los misiles de crucero FP-7 Flamingo.

En la provincia de Lvov, las Fuerzas Armadas rusas atacaron la planta de reparación aeronáutica LDARZ, donde se fabrican varios modelos de drones. Además, alcanzaron la subestación eléctrica PS-750.

En la provincia de Nikoláev, atacaron un almacén donde se guardan misiles de crucero con los que Ucrania atacó objetivos civiles en territorio ruso.

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA Y DE TRANSPORTE

En varias provincias ucranianas se atacaron centros de producción de energía. En la de Dnepropetrovsk, las fuerzas rusas golpearon la subestación eléctrica PS-330 Terny-Pervomáiskaya; en la de Chernigov, lanzaron un ataque contra la subestación eléctrica PS-110 en Mena; y en la de Ivano-Frankovsk, impactaron contra la central térmica Burshtýnskaya. Todas estas infraestructuras suministran energía a fábricas y otras instalaciones militares de Kiev, explicó el Ministerio de Defensa.

Durante los ataques, el Ejército ruso también golpeó un puente Zatoka, en la provincia de Odesa, mientras que en el mar fue alcanzado un buque de carga con armamento.

En cuanto a la infraestructura ferroviaria, las fuerzas rusas alcanzaron tres locomotoras en la provincia de Dnipropetrovsk y una locomotora en la provincia de Zhitómir.

RESPUESTA DE MOSCÚ

Las fuerzas del régimen ucraniano perpetran de manera sistemática ataques selectivos contra la población civil de varias provincias rusas y lanzan oleadas de drones hacia la provincia de Moscú, atacando viviendas e infraestructura civil.

En respuesta al terrorismo de Kiev, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzan ataques sistemáticos contra objetivos militares e instalaciones energéticas, de transporte, logísticas o de otro tipo vinculadas al complejo militar-industrial de Ucrania.

jt-am