Descentralización y poder en la obra de Papín Domínguez

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La entrega de La Otra Alternativa: la revolución posible en estos tiempos, de Héctor Paulino Domínguez, constituye un valioso aporte al debate sobre el futuro del Estado dominicano. Diplomático, académico y especialista en desarrollo municipal, el autor presenta una visión renovadora orientada a fortalecer la democracia, la participación ciudadana y el bienestar colectivo mediante una transformación profunda de las instituciones.

La obra propone romper con viejos esquemas de organización del poder y avanzar hacia un modelo de desarrollo donde los gobiernos municipales desempeñen un papel protagónico. Para Paulino Domínguez, la descentralización no es únicamente una reforma administrativa, sino una estrategia para acercar el Estado a los ciudadanos y hacer más eficiente la gestión pública.

Uno de los ejes centrales del libro es la necesidad de transferir mayores competencias, recursos y capacidad de decisión a las administraciones locales. Su planteamiento parte de una realidad evidente: los gobiernos municipales conocen mejor que nadie las necesidades, potencialidades y desafíos de sus comunidades, lo que les permite diseñar políticas públicas más eficaces y adaptadas a cada territorio.

Esta visión encuentra respaldo en experiencias internacionales. Resulta oportuno recordar los planteamientos formulados por el entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, durante la administración de Bill Clinton, cuando defendía que las políticas públicas debían construirse con la participación activa de las comunidades y de los gobiernos locales, por ser las instancias más cercanas a la realidad social.

Entre los modelos más exitosos de descentralización destaca Finlandia, donde la gestión educativa descansa sobre una estrecha cooperación entre el gobierno central y los municipios. Mientras el Estado define las políticas nacionales y garantiza los estándares de calidad, las autoridades locales administran la mayoría de los centros educativos, gestionan los recursos y organizan la prestación de los servicios.

La experiencia finlandesa demuestra que la descentralización produce mejores resultados cuando está acompañada de autonomía administrativa, financiamiento suficiente, mecanismos de evaluación y una adecuada coordinación nacional. Este modelo ha contribuido a elevar la calidad educativa, reducir desigualdades y fortalecer el desarrollo integral del país.

Inspirado en experiencias como esta, Héctor Paulino sostiene que una descentralización efectiva permitiría a los municipios asumir mayores responsabilidades en planificación territorial, servicios públicos, seguridad ciudadana, promoción de inversiones, infraestructura y desarrollo social, contribuyendo así a un crecimiento más equilibrado e inclusivo.

Más allá del ámbito municipal, La Otra Alternativa invita a reflexionar sobre la necesidad de encontrar nuevos caminos para enfrentar la profunda crisis moral, política, económica y social que caracteriza al mundo contemporáneo.

El autor parte de la premisa de que los problemas actuales no pueden resolverse exclusivamente mediante los modelos tradicionales de organización del poder. En ese contexto, propone revisar el propio concepto de revolución. Lejos de identificarse únicamente con la confrontación o los cambios violentos, plantea una transformación compatible con el siglo XXI, sustentada en la conciencia ciudadana, la renovación institucional y la participación democrática.

El libro sostiene que ningún proceso de cambio será duradero si no va acompañado de una profunda transformación ética y cultural. No basta con sustituir gobiernos o dirigentes; resulta indispensable modificar prácticas, valores y estructuras que perpetúan la desigualdad, la corrupción y la exclusión.

Asimismo, el autor analiza la crisis de confianza que afecta a los sistemas políticos tradicionales y plantea la construcción de una alternativa que armonice democracia, justicia social, desarrollo económico y responsabilidad ciudadana, evitando tanto los autoritarismos como la indiferencia frente a los problemas colectivos.

Uno de los mayores méritos de la obra consiste en colocar al ser humano en el centro de las decisiones públicas. Frente a modelos que privilegian exclusivamente el crecimiento económico, Paulino Domínguez propone incorporar como objetivos esenciales el bienestar, la dignidad, la educación, la innovación y la solidaridad.

La actualidad de este planteamiento resulta evidente en un mundo donde numerosos países buscan nuevas fórmulas para fortalecer sus instituciones y hacer más inclusivo el desarrollo. En ese sentido, el libro se incorpora al amplio debate internacional sobre la necesidad de modernizar el Estado y ampliar los espacios de participación ciudadana.

La Otra Alternativa: la revolución posible en estos tiempos es, en definitiva, una invitación a pensar el futuro desde una perspectiva crítica, democrática y constructiva. Héctor Paulino Domínguez demuestra que las grandes transformaciones no dependen únicamente de quienes ejercen el poder, sino también de la capacidad de la sociedad para generar nuevas ideas, fortalecer sus instituciones y construir, desde lo local, una nación más justa, participativa y sostenible.

jpm-am