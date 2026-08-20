Descarta posibilidad alguien «de fuera» en carrera presidencial

Dotel dijo este 19 de agosto del 2026 que Sostuvo que ganar unas elecciones requiere más que respaldo popular.

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SANTO DOMINGO.- La viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de la Presidencia, Olaya Dotel, descartó que un outsider tenga posibilidades reales de alcanzar la Presidencia de la República en las elecciones de 2028 y advirtió sobre las dificultades que enfrentaría para gobernar sin una estructura política y territorial consolidada.

Durante una entrevista en el programa Ahora por la Mañana, Dotel calificó como “la invitación más directa al desastre para la sociedad dominicana” la eventual llegada al poder de un candidato independiente de las estructuras partidarias tradicionales.

Sostuvo que ganar unas elecciones requiere más que respaldo popular, debido a la necesidad de contar con una organización territorial y electoral capaz de sostener una gestión gubernamental.

PARTIDOS Y ESCENARIO ELECTORAL

“Uno no va solo a unas elecciones”, afirmó, al señalar que incluso partidos establecidos han debido negociar candidaturas por carecer de estructuras suficientes en determinados territorios.

Dotel consideró que el panorama político dominicano se ha tornado especulativo debido al vacío en el discurso de los partidos, a los que cuestionó por concentrar sus actividades en los períodos electorales y mantener una débil conexión permanente con la ciudadanía.

Sobre el Partido Revolucionario Moderno (PRM), indicó que comienzan a definirse corrientes y respaldos de cara a 2028. Mencionó el apoyo expresado por Yayo Sanz Lovatón a David Collado y destacó la presencia de nuevos liderazgos, entre ellos Wellington Arnaud.

La funcionaria también resaltó el papel de la cooperación internacional en el desarrollo nacional y reveló que los recursos de cooperación no reembolsable ascienden actualmente a unos RD$60,000 millones.

an/am