Denuncian pagos para aprobar proyecto bancas de apuestas

Surun pidió este miércoles 26 de agosto una investigación por parte del Ministerio Público

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Fundación Primero Justicia, Miguel Surún Hernández, solicitó este miércoles a la Procuraduría General de la República investigar la denuncia sobre un supuesto movimiento de grandes sumas de dinero para favorecer la aprobación en el Congreso Nacional del proyecto de ley que busca regular e incentivar el sector de juegos de azar.

Durante una protesta frente al Congreso Nacional, Surún Hernández advirtió que, de comprobarse que se realizaron pagos a legisladores para impulsar la iniciativa, podrían configurarse hechos sancionables por la legislación penal.

El dirigente sostuvo que la investigación debe determinar quiénes estarían detrás de esas supuestas operaciones y con qué propósito se estarían movilizando recursos para lograr la aprobación de la pieza legislativa.

ADVIERTEN SOBRE LEGALIZACIÓN DE BANCAS

Surún Hernández afirmó además que el proyecto podría facilitar la regularización de más de 20,000 bancas de apuestas que, según denunció, actualmente operan al margen de las normas vigentes, incluyendo establecimientos ubicados en las proximidades de escuelas e iglesias.

También cuestionó que la propuesta pueda beneficiar principalmente a un reducido grupo de concesionarias y alertó sobre los posibles efectos de una expansión de los negocios de apuestas, especialmente entre menores de edad.

PIDEN INVESTIGAR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS

Carmen Minaya, presidenta de la Asociación de Bancas de Santo Domingo Este, pidió al Ministerio Público y al Ministerio de Hacienda investigar establecimientos que, según afirmó, funcionan a menos de 200 metros de centros educativos y otras instituciones públicas.

Minaya aseguró que han depositado denuncias y documentos ante las autoridades sobre negocios que continúan operando pese a presuntos incumplimientos de las regulaciones.

Los manifestantes reclamaron al Congreso convocar a las autoridades reguladoras para que expliquen las medidas adoptadas frente a estas denuncias y exigieron que se hagan cumplir las normas existentes antes de aprobar nuevas disposiciones sobre el sector.

an/am