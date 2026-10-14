Demócratas aventajan a tres semanas de elecciones en EU

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NUEVA YORK.- A tres semanas de las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, el panorama electoral en Estados Unidos apunta a un escenario favorable para la oposición demócrata, en unos comicios que se interpretan como un referéndum sobre la gestión del presidente Donald Trump.

Según el promedio de encuestas de RealClearPolitics, los demócratas lideran con claridad la intención de voto para la Cámara Baja con el 50,2 por ciento frente al 41,9 por ciento de los republicanos.

La Cámara renovará la totalidad de sus 435 escaños, actualmente con una estrecha mayoría republicana de 219 frente a 214.

De acuerdo con el portal de análisis Cook Political Report, con las tendencias actuales los demócratas podrían arrebatar hasta 18 distritos a los republicanos y alcanzar una mayoría superior a los 230 asientos.

Todos los presidentes recientes han perdido el control de la Cámara en su primer medio mandato, incluido Trump en 2018.

EL SENADO: SIETE ESTADOS DECISIVOS

El 3 de noviembre también se renovarán 35 de los 100 escaños del Senado, donde los republicanos cuentan con 53 senadores frente a 47 demócratas.

Las encuestas señalan una competencia ajustada en siete estados: Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Míchigan, Ohio y Texas.

Todos los asientos en juego en esos estados están ocupados por republicanos, excepto el de Míchigan.

Si los demócratas retienen Míchigan y logran arrebatar cuatro escaños republicanos, obtendrían la mayoría en la Cámara Alta.

Entre las carreras más observadas destacan la de Texas, donde el demócrata James Talarico aventaja por tres puntos a Ken Paxton; la de Míchigan, con Abdul El-Sayed liderando por 2,7 puntos sobre Mike Rogers; y la de Maine, donde Troy Jackson supera por 1,2 puntos a la senadora republicana Susan Collins.

GOBERNACIONES EN DISPUTA

Además del Congreso, 36 estados elegirán gobernador, incluyendo California, Nueva York, Texas y Florida. Las contiendas se mantienen abiertas en Georgia, Nevada, Ohio y Wisconsin.

El contexto está marcado por la baja popularidad del presidente Trump, cuya aprobación se sitúa en torno al 38 por ciento según promedios nacionales, uno de los niveles más bajos para un presidente antes de un medio mandato.

Una encuesta del Pew Research Center indica que solo el 35 por ciento de los estadounidenses confía en su gestión económica, tema que se ha convertido en el asunto central de la campaña.

El presidente ha intensificado su participación con mítines casi diarios en estados decisivos para movilizar a la base del movimiento MAGA.