Democracia y libertinaje en el PRM

EL AUTOR es comunicador. Reside en Santo Domingo.

La democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía, donde la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes; mientras el libertinaje, es libertad excesiva y abusiva en lo que se dice o hace.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) es un hijo del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que fue una de las organizaciones donde imperó la democracia interna en todas las vertientes de su activismo político. Su plataforma ideológica fue la Social Democracia. Esa democracia y libertad de expresión, se mantuvo mientras su líder, José Francisco Peña Gómez, estuvo con vida. Murió peña, murió la democracia en esa organización. La indisciplina por el libertinaje se apoderó del partido, pasando a ser una organización de grupos, que por accionar crearon una crisis que lo dividió.

La salida de varios dirigentes, acordaron constituir una nueva organización política, que se formalizó el 9 de septiembre del 2014, inscribiéndose en la Junta Central Electoral (JCE), con el nombre de “Partido Revolucionario Dominicano (PRM)”, de ideología centro izquierda, utilizando la franquicia de la Alianza Social Dominicana (ASD), una herencia del actual presidente, Luis Abinader Corona e Hipólito Mejía, fueron los promotores de esa franquicia novata, integrada por veteranos en la dirección. En su primera participación, lograron coronarse campeón de las elecciones presidenciales del 2020.

Como la composición del PRM, está conformada por ser hijos del PRD, por la sangre les corre el síndrome del libertinaje, actúan con desenfreno y deshonestidad, violando todos los principios de ética y democracia a lo interno del partido. La experiencia nos ha demostrado que, cada vez que logran conquistar el poder, inmediatamente inician un proceso de indisciplinas. Todos actúan con criterio independiente, contra la rigidez de los estatutos y la autoridad, sobre la base de que; “a mí nadie le baja línea”. No se subordinan a la autoridad, para acatar las instrucciones ordenadas por la dirección.

Estos indisciplinados, cuando no logran lo que desean con el presidente, se convierten en opositores de su mismo gobierno dentro y fuera de la organización, para chantajear y extorsionar políticamente al presidente; ¡Se hicieron a Peña Gómez!, en el PRD. Lo amenazaban con irse del partido y como Peña barría hacia dentro, para que no se fueran, los complacían. Recuerden que tuvo que inventarse el dos y dos con los diputados y regidores, además, amplió el Comité Ejecutivo para integrarlos. Luis está pasando por lo mismo, con altos dirigentes del PRM, pero en esta ocasión es diferente.

Ahora Luis Abinader, busca postularse para el periodo 2020-2028. En el camino, se ha encontrado con una serie de obstáculos que podrían impedir que se materialice sus aspiraciones, para lograr en las elecciones municipales del domingo 18 de febrero, los competidores del PRM, logren sus objetivos.

Obstáculos

Entre los obstáculos que tiene por delante, están: Las incoherencias de algunos aspirantes a las Alcaldía, el disgusto de candidatos que dejaron fuera por las reservas, la falta de informaciones al presidente de acontecimientos que, el Luis dice que desconoce; como el caso de militares norteamericanos en la frontera dominico-haitiana, al igual que la Ley 1-24 del DNI.

Por otro lado, el equipo de campaña de la oposición ha demostrado tener mayor capacidad de producción de imagen para sus candidatos y se ha concentrado enrostrarle al gobierno cosas que en todos los gobiernos suceden; como la inflación que es mundial, etc., sin embargo, su equipo no ha contraatacado, porque no se siente. agréguele las bembetas de Hipólito, por no lograr lo que quería para su hija, está coqueteando con la oposición y los sectores económicos que adversan a Luis.

Ante esto; ¿Cómo saldrá el PRM en las elecciones del próximo domingo?

jpm-am

