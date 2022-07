Danilo le tira una toalla a Luis y al gobierno (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Después de vapuleado y de un tiempo encuevado tras perder el poder, Danilo Medina reapareció apuntándole al PRM y al gobierno de Luis Abinader con carabina vacía y, sin pedir disculpas al pueblo ni a nadie por sus tropelías desde el ejercicio público, quiso defenderse atacando y advirtiendo que el PLD “iba para la calle”.

Reafirmando una visión errática, evidenciada desde el fracaso electoral del 2020, el jefe del partido morado dijo entre otras maravillas a su salida que la pérdida del poder se debió: ”a que la gente se cansó del bienestar”, pasando por alto que los dos factores determinantes fueron, primero, la división del PLD provocada por su ambición y, segundo, los escándalos de corrupción que hoy ventila la justicia, y de los que con frecuencia se conocen nuevos elementos escalofriantes.

De una temprana línea de ataques al sector oficial, que llevaba a distintos voceros a atribuirle que “no saben gobernar” y que “se van en el 2024”, Medina da un sorpresivo y kilométrico giro, y en su declaración más reciente plantea que: ”a Abinader hay que dejarlo gobernar”.

Ni asesorado por Hipólito Mejía que estuviera, y en acto de reciprocidad, por las múltiples “ayuditas” que el primero le ha dado al segundo. Danilo le tira una toalla a Luis y al gobierno en un momento difícil, por los factores externos que inducen a una inflación global y que, a su vez, repercute en aumentos de precios de todo en el país y en quejas de la población.

Ese giro no es casual, gratuito ni sincero. Se diría en el pueblo: ”ese huevo quiere sal”…Sin que apueste a que el PLD sea opción a nada en el 24, porque no tiene la mínima posibilidad (las razones por las que perdió el poder están vigentes, y si el partido crece, tiene candidato y renueva liderazgo, él pierde el control), quizá busque que le “suavicen” la carga pesada que maneja la justicia; vender la idea de que podría ser un aliado para Abinader en las urnas y, con esto, poner un poco a pensar a Leonel, que es su permanente obsesión(¿).

Para Luis sería un arma de doble filo, porque lo ayudaría por un lado a buscar una mayoría, pero le tumbaría por el otro su discurso-promesa de luchar contra la corrupción y la impunidad. A una hipotética junta así, de seguro, muchos que se respeten aplicaría aquello de:” dime con quien andas” … (¿).

El PLD, contrario al PRM y a la FP, no tiene candidato y ninguno de los que aspiran tienen madera para competir con Luis ni con Leonel. A Abel Martínez se le cree el mejor posicionado y de Danilo imponer a Margarita, como cuña a Leonel, podría empujarlo a formar mutual con Fernández.

¡Y hay mucho más! Por ejemplo, el factor Margarita – hechura de Leonel y cuyos votos y simpatías eran los mismos de él – sería solo para fastidiar, no para fortalecer la unidad interna del PLD, cuya cúpula ya una vez le cerró el paso.

Porque el objetivo primario de Medina no sería el de que el PLD crezca y se meta en pelea electoral, sino que tenga la cuota que pueda poner a ganar a uno y a otro a perder, como su momento hizo Balaguer contra Peña y el PRD, para ser él -no importa para donde se incline- quien negocie una cuota de poder, y así seguir reinando e incidiendo por largo tiempo en el partido morado, o sea, el control y el jefe, aunque no pueda ser candidato. Por ahí estaría la estrategia.

