Danilo acusa al Gobierno de abandonar a productores arroz

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LA VEGA, República Dominicana.– El expresidente Danilo Medina acusó al Gobierno de no adoptar oportunamente las medidas necesarias para proteger a los productores agropecuarios, especialmente al sector arrocero, ante la apertura comercial establecida en el tratado DR-CAFTA.

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) también cuestionó las comparaciones del mandatario Luis Abinader sobre las obras ejecutadas por su administración y las realizadas durante los gobiernos peledeístas.

“Cuando vayamos a debatir, yo quiero debatir así, provincia por provincia”, manifestó Medina durante una asamblea de dirigentes, militantes y simpatizantes del PLD celebrada en el polideportivo Andrés Dilonex, en Jarabacoa.

El exmandatario sostuvo que las comparaciones deben considerar los recursos públicos disponibles y los préstamos contratados.

Afirmó que durante las gestiones del PLD se construyeron en La Vega 61 escuelas, dos politécnicos, cinco estancias infantiles y 13 centros de atención a la primera infancia.

CUESTIONA PROTECCIÓN AL ARROZ

Al referirse a la derogación del decreto que establecía medidas de protección para el arroz dominicano, Medina afirmó que el Gobierno conocía el calendario de apertura comercial del DR-CAFTA y debió preparar con anticipación a los productores nacionales.

Calificó de “populista y demagógica” la disposición emitida en diciembre de 2024 y sostuvo que las autoridades no dieron continuidad a los esfuerzos para conseguir más tiempo de adaptación para el sector.

Explicó que durante su Gobierno se promovió el mejoramiento genético del arroz, con un aumento del rendimiento de aproximadamente 4,100 a 5,100 kilogramos por hectárea, según indicó.

Asimismo, recordó que propuso a Estados Unidos extender hasta 2035 el plazo de preparación de los productores dominicanos, iniciativa que aseguró haber conversado con Donald Trump durante su primer mandato.

JURAMENTA NUEVOS MIEMBROS

Durante la asamblea provincial, el PLD juramentó a unos 3,000 nuevos integrantes, quienes se comprometieron a trabajar por el triunfo de la organización en las próximas elecciones.

La actividad contó con la participación del secretario general, Johnny Pujols, dirigentes provinciales y municipales, alcaldes y miembros del Comité Político, como parte del proceso de fortalecimiento partidario y aplicación de la Línea Organizativa y Electoral.

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