Cuestionan ante TC suspensión del RNC dispuesta por la DGII

José Amado Peguero Reyes y la abogada tributaria Pablita Cabrera Martínez al momento de depositar el documento.

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SANTO DOMINGO.- El periodista José Amado Peguero Reyes y la abogada tributaria Pablita Cabrera Martínez interpusieron ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad contra el artículo 24 de la Norma General núm. 04-2021 sobre el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), modificado por la Norma General núm. 04-2023 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

La acción cuestiona la figura de “Estado Suspendido”, mediante la cual la DGII puede suspender el RNC de contribuyentes que incumplan con la presentación de declaraciones o el pago de obligaciones durante determinados períodos.

ALEGAN VIOLACIONES CONSTITUCIONALES

Los accionantes sostienen que esta medida genera restricciones que afectan la actividad económica y administrativa de personas físicas y jurídicas, y vulnera principios como legalidad, jerarquía normativa, reserva de ley, debido proceso, razonabilidad, proporcionalidad, buena administración y libertad de empresa.

La instancia señala como vulnerados los artículos 6, 40.15, 50, 69.7, 74.2, 138, 184 y 243 de la Constitución dominicana, relativos, entre otros aspectos, a la supremacía constitucional, legalidad, libertad de empresa, debido proceso, regulación de derechos fundamentales y régimen tributario.

PIDEN ANULAR LA DISPOSICIÓN

Los accionantes afirman que la suspensión del RNC puede limitar trámites ante la DGII y afectar el uso de comprobantes fiscales, generando consecuencias que, a su juicio, han sido cuestionadas en precedentes del Tribunal Constitucional sobre el bloqueo de estos documentos.

Consideran, además, que la Administración Tributaria dispone de mecanismos legales para fiscalizar, determinar obligaciones, aplicar sanciones y cobrar créditos tributarios, por lo que califican la suspensión del RNC como innecesaria y desproporcionada.

En consecuencia, solicitan al Tribunal Constitucional declarar inconstitucional el artículo 24 de la Norma General núm. 04-2021, modificado por la Norma General núm. 04-2023, y ordenar su nulidad y expulsión del ordenamiento jurídico.

an/am