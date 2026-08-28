Cuba sorprende a Dominicana y conquista bronce en NORCECA

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SANTO DOMINGO.- La selección femenina de voleibol de Cuba protagonizó anoche la gran sorpresa del Campeonato Continental NORCECA 2026 al derrotar 3-0 a las anfitrionas de República Dominicana, las Reinas del Caribe, para conquistar la medalla de bronce del certamen.

Las cubanas se impusieron con parciales de 26-24, 25-17 y 25-18, en el tercer partido de la jornada final celebrado en el Palacio de Voleibol Ricardo “Gioriver” Arias.

Con la derrota, República Dominicana terminó en el cuarto lugar del Campeonato Continental NORCECA, mientras Cuba ocupó la tercera posición y se quedó con la medalla de bronce.

El resultado también definió el orden de clasificación para el Torneo Preolímpico, que comenzará este viernes en el mismo escenario. Las Reinas del Caribe enfrentarán a Canadá a las 8:00 de la noche, en una de las semifinales, mientras Cuba se medirá en la otra llave.

Estados Unidos no participará en el Preolímpico debido a que ya tiene asegurada su clasificación en condición de país sede.

Para el conjunto dominicano, la derrota significó un duro revés ante un equipo cubano que aprovechó sus oportunidades y mantuvo el control del encuentro después de imponerse en un disputado primer set.

Cuba domina el ataque

El ataque cubano estuvo encabezado por Yalain de la Peña, quien terminó con 17 puntos, seguida por Isabel Suárez, con 13, y Diaris Pérez, con nueve.

Por República Dominicana, Yonkaira Peña fue la máxima anotadora con 15 puntos, mientras que Gaila González aportó ocho.

Las dominicanas confrontaron dificultades desde el primer parcial y no lograron encontrar su ritmo habitual. Además, Jineirys Martínez tuvo que abandonar momentáneamente la cancha después de recibir un golpe accidental en el rostro provocado por su compañera Yonkaira Peña.

La victoria cubana representó además un resultado histórico, debido a que puso fin a una larga racha de dominio de las Reinas del Caribe sobre Cuba.

De acuerdo con los registros citados, la última victoria de Cuba sobre República Dominicana en la categoría femenina de mayores se había producido el 8 de junio de 2015, durante el Final Four de NORCECA celebrado en La Habana, cuando las cubanas se impusieron 3-1, con parciales de 22-25, 25-18, 25-13 y 25-23.

Desde entonces, Cuba no había vuelto a derrotar a la selección dominicana en los enfrentamientos registrados.

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